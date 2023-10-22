Сценарист Assassin's Creed Red опубликовал изображение, показывающее возможного главного героя

Ubisoft делает большую ставку на франшизу Assassin's Creed: в настоящее время в разработке находится несколько игр. Так, следующим крупным проектом франшизы станет Assassin's Creed Red - игра, которая впервые перенесет игроков в Японию.

Несколько месяцев назад инсайдер и журналист Том Хендерсон (Tom Henderson) сообщил некоторые предполагаемые сведения об игре, заявив, что в ней будет два главных героя - самурай-мужчина и шиноби-женщина.

Теперь, похоже, мы наконец-то получили изображение одного из главных героев игры. Пьер Будро (Pierre Boudreau), сценарист-ветеран франшизы, недавно обновил свой баннер на LinkedIn, на котором, судя по всему, показан персонаж, который станет одним из главных героев игры - Шиноби.

По словам Тома Хендерсона, в роли самурая выступит африканский беженец, возможно, сам Ясукэ или вдохновленный им. Ясукэ был знаменитым чернокожим самураем, служившим Оде Нобунаге в период Сэнгоку. Что касается женщины-протагониста, то о ней пока нет никакой информации, кроме того, что она должна быть ниндзя.

У Assassin's Creed Red пока нет даты релиза, но в недавнем отчете Ubisoft говорится, что компания ожидает, что игра станет крупнейшим блокбастером 2024 года, то есть игра должна появиться в следующем году.