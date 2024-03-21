Тестировщик раскрыл подробности сюжета и геймплея новой Assassin's Creed про Японию

Ubisoft официально объявила о переносе серии Assassin's Creed в интригующий сеттинг феодальной Японии, о чем фанаты просили еще с прошлого десятилетия. Постигать искусство незримых игроки смогут уже в следующем году в игре Assassin's Creed: Codename RED, однако разработчики пока не спешат делиться подробностями проекта в отличие от тестировщиков. Пользователь, успевший оценить раннюю версию экшена, раскрыл дополнительные детали основной истории и геймплея.
Как отмечает автор утечки, он стал тестировщиком Assassin's Creed: Codename RED благодаря дружбе с одним из разработчиков в команде Ubisoft. Тем не менее у него нет закулисной информации о состоянии проекта, планах авторов и сроках релиза. В его распоряжении была только ранняя версия игры, которая уже находится в практически завершенном виде и содержит в себе множество активностей для игроков.
Вот все озвученная информация от тестировщика, разделенная по основным составляющим игры:
Сюжет:
- В игре может быть обучающая миссия, действие которой разворачивается между 1450 и 1470 годами.
- В игре есть несколько значительных скачков во времени, показанных в виде кат-сцен.
- Пролог Наои/Наоэ (главной героини) включает в себя сжигание деревни, когда она была моложе, а затем временной скачок к моменту, когда она стала взрослой.
- Мы узнаем о ее мотивах и о том, почему она хочет преследовать Орден (это должны быть тамплиеры)
- Пролог начинается с боевого кличя за кадром и панорамирования камеры на маленькую деревню, подвергающуюся нападению. Огонь, смерть и смог наполняют маленькую деревню.
- Здесь впервые вводится персонаж, который в дальнейшем станет важной частью сюжета.
Персонажи:
- Самурай-мужчина (Ясукэ) принят в клан.
- Женщина-шиноби (Наои/Наоэ) уже состоит в клане (уже известно, что это клан ниндзя Ига, возглавляемый Нагато Фудзибаяси, ее отцом).
- Их интересы совпадают до определенного момента; они работают вместе против общего врага, но в противном случае они бы не стали этого делать.
Геймплей Assassin's Creed: Codename RED:
- Паркур стал намного лучше, чем в последних 4 играх. Тестер сравнивает уровень его реализации с Unity.
- Один город, в который попал тестер, был густонаселенным, а дизайн городских уровней располагает к паркуру, позволяя пересекать города, ни разу не коснувшись земли.
- Можно использовать захват для паркура и лазания, поскольку вы больше не можете забираться на все и вся.
- В игре будут испытания и головоломки, связанные с паркуром.
- Система двух главных героев реализована иначе, чем в Assassin's Creed: Syndicate. Например, чтобы сменить персонажа, сейчас нужно возвращаться в специальное убежище.
- Трансмог и NG+ будут доступны только после запуска.
- Тестер слышал от разработчиков, что команда хочет сделать игру более приземленной и избавится от связи с фэнтези.
- Строительство баз настраивается, но вы не можете выбирать цветовые схемы, только формы и дизайн.
Другое:
- Название игры было изменено уже дважды.
- Ниндзя в тизере игры - это не главная героиня. Просто обычный ниндзя-ассасин.
- Для игры уже готов саундтрек.
- Разработки планируют выпустить игру осенью, но у них нет точных планов на этот счет
Ясуке это как раз самурай негр, вот только он был ближе 1600.
Мляяя. Снова эта хрень. Как же надоело. Тамплиеры, ассасины, месть за погибших родных... Импотенты из убисофт уже ничего не могут оригинального родить, все повторяют один и тот же измочаленный шаблон
Главная героиня. Ясно, эту часть пропускаю.
Ты в обществе "без баб"????
Новый город, всё остальное старое.
В предыдущей вальгале то же самое начало. На деревню Гг нападают из-за чего он хочет отомстить.
Интересно, японцы подадут в суд на хлюбисофт за культурный вымысел и моральный ущерб как в своё время египтяне на фильм с Клеопатрой?
самурай баба это финал просто
И где ты прочел, что баба будет самураем?
Насколько гг будет страшной? ))
Так он в последних лучше чем в юнити.
Жируешь)
ты на приколе, не давно запускал синдикат так там графика и паркур в разы лучше последних асасинов