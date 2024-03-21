Тестировщик раскрыл подробности сюжета и геймплея новой Assassin's Creed про Японию

Ubisoft официально объявила о переносе серии Assassin's Creed в интригующий сеттинг феодальной Японии, о чем фанаты просили еще с прошлого десятилетия. Постигать искусство незримых игроки смогут уже в следующем году в игре Assassin's Creed: Codename RED, однако разработчики пока не спешат делиться подробностями проекта в отличие от тестировщиков. Пользователь, успевший оценить раннюю версию экшена, раскрыл дополнительные детали основной истории и геймплея.

Как отмечает автор утечки, он стал тестировщиком Assassin's Creed: Codename RED благодаря дружбе с одним из разработчиков в команде Ubisoft. Тем не менее у него нет закулисной информации о состоянии проекта, планах авторов и сроках релиза. В его распоряжении была только ранняя версия игры, которая уже находится в практически завершенном виде и содержит в себе множество активностей для игроков.

Вот все озвученная информация от тестировщика, разделенная по основным составляющим игры:

Сюжет:

В игре может быть обучающая миссия, действие которой разворачивается между 1450 и 1470 годами.

В игре есть несколько значительных скачков во времени, показанных в виде кат-сцен.

Пролог Наои/Наоэ (главной героини) включает в себя сжигание деревни, когда она была моложе, а затем временной скачок к моменту, когда она стала взрослой.

Мы узнаем о ее мотивах и о том, почему она хочет преследовать Орден (это должны быть тамплиеры)



Пролог начинается с боевого кличя за кадром и панорамирования камеры на маленькую деревню, подвергающуюся нападению. Огонь, смерть и смог наполняют маленькую деревню.



Здесь впервые вводится персонаж, который в дальнейшем станет важной частью сюжета.

Персонажи:

Самурай-мужчина (Ясукэ) принят в клан.

Женщина-шиноби (Наои/Наоэ) уже состоит в клане (уже известно, что это клан ниндзя Ига, возглавляемый Нагато Фудзибаяси, ее отцом).

Их интересы совпадают до определенного момента; они работают вместе против общего врага, но в противном случае они бы не стали этого делать.

Геймплей Assassin's Creed: Codename RED:

Паркур стал намного лучше, чем в последних 4 играх. Тестер сравнивает уровень его реализации с Unity.

Один город, в который попал тестер, был густонаселенным, а дизайн городских уровней располагает к паркуру, позволяя пересекать города, ни разу не коснувшись земли.

Можно использовать захват для паркура и лазания, поскольку вы больше не можете забираться на все и вся.

В игре будут испытания и головоломки, связанные с паркуром.

Система двух главных героев реализована иначе, чем в Assassin's Creed: Syndicate. Например, чтобы сменить персонажа, сейчас нужно возвращаться в специальное убежище.

Трансмог и NG+ будут доступны только после запуска.

Тестер слышал от разработчиков, что команда хочет сделать игру более приземленной и избавится от связи с фэнтези.

Строительство баз настраивается, но вы не можете выбирать цветовые схемы, только формы и дизайн.

Другое: