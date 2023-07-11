Ubisoft: "Assassin's Creed Red - самый большой блокбастер 2024 года"

На протяжении всего времени существования Assassin's Creed фанаты требовали, чтобы события игры происходили в феодальной Японии. Как показала Ubisoft Forward 2022, это наконец-то произойдет, и, судя по новой информации, вы сможете сыграть в нее гораздо раньше, чем думаете.
Как заметил пользователь твиттера Access The Animus, сообщение на LinkedIn Арисы Лагунзад, занимающейся развитием бизнеса и брендов в Ubisoft, говорит о том, что Assassin's Creed Codename Red может появиться уже в следующем году. В сообщении, в котором искались спонсорские партнеры для грядущей игры, Лагунзад описывает ее как "самый большой блокбастер 2024 года".
Сообщение, переведенное с японского, гласит:
Мы ищем спонсора для игры Assassin's Creed Codename RED на следующий год. Assassin's Creed действительно расширяет мультимедийный фронт, выпуская подкасты и серии манги. Хотите ли вы стать партнером крупнейшего блокбастера 2024 года?
Assassin's Creed Codename Red разрабатывается Ubisoft Quebec, командой, создавшей Assassin's Creed Odyssey. Подробностей об игре пока мало, но, по словам представителя Ubisoft Марка-Алексиса Коте, это "будущее наших ролевых игр с открытым миром по Assassin's Creed".
Конечно, поклонникам не придется так долго ждать, чтобы насладиться фирменным стелс-экшеном серии: Assassin's Creed Mirage появится на ПК и консолях 12 октября этого года.
Мы пропустим блокбастеры 23-го и выпустим еще один асасин в 2024, назовем его ролевой игрой, никто и не заметит разницы, хихихихахахаха
С негром гг
афросамурай
Я возлагаю большие надежды на ассасина о Японии. Во-первых, Япония сама по себе во все времена была очень красивой страной. Думаю бегать исследовать такие ландшафты будет одно удовольствие для глаз. Во-вторых, есть шанс увидеть боёвку в анимешном стиле в плане анимаций (быстрые и слегка дёрганные), а это прямо моя мечта "анимешный ассасин". В третьих, жду углубления развития RPG идей в стиле Вальгаллы. У Ubisoft есть все шансы создать лучшую игру о ассасинах в истории.
А ещё просто хочу помахать катаной! Вообщем жду игру! Ну а всякие Миражи с возвращением с истокам и даром не надо.
Если в игре будет боевка как в обычном AC, это будет позор. После хардкорных Sekiro и Nioh обычная для юбиков казуальщина будет выглядеть особенно жалко.
Это будет рпг
ща тебе секрет открою, только больше никому. не все любят разрывать себе задницу в хардкорных Sekiro и Nioh. многим от игры нужен расслабон, хорошее приключение и ненапряжный геймплей. не говорю, что АС под все это подходит, но если она и опозорится, то точно не из-за того, что в ней была боевка не как в хардкорных играх
Насколько помню, там ещё и упор на онлайн будет, что ещё хуже.А ведь когда-то Ubisoft даже была издателем одной из частей Tenchu, причём не самой плохой.
Казуальная боевка надоела уже во втором AC. Сколько можно насиловать труп? Особенно если учесть, что кроме красивых видов, юбикам в своих играх и предложить нечего.
если тебе надоела казуальная боевка это не значит, что теперь все должны перейти на хардкор