Ubisoft: "Assassin's Creed Red - самый большой блокбастер 2024 года" ©

На протяжении всего времени существования Assassin's Creed фанаты требовали, чтобы события игры происходили в феодальной Японии. Как показала Ubisoft Forward 2022, это наконец-то произойдет, и, судя по новой информации, вы сможете сыграть в нее гораздо раньше, чем думаете.



Как заметил пользователь твиттера Access The Animus, сообщение на LinkedIn Арисы Лагунзад, занимающейся развитием бизнеса и брендов в Ubisoft, говорит о том, что Assassin's Creed Codename Red может появиться уже в следующем году. В сообщении, в котором искались спонсорские партнеры для грядущей игры, Лагунзад описывает ее как "самый большой блокбастер 2024 года".

Сообщение, переведенное с японского, гласит:

Мы ищем спонсора для игры Assassin's Creed Codename RED на следующий год. Assassin's Creed действительно расширяет мультимедийный фронт, выпуская подкасты и серии манги. Хотите ли вы стать партнером крупнейшего блокбастера 2024 года?

Assassin's Creed Codename Red разрабатывается Ubisoft Quebec, командой, создавшей Assassin's Creed Odyssey. Подробностей об игре пока мало, но, по словам представителя Ubisoft Марка-Алексиса Коте, это "будущее наших ролевых игр с открытым миром по Assassin's Creed".



Конечно, поклонникам не придется так долго ждать, чтобы насладиться фирменным стелс-экшеном серии: Assassin's Creed Mirage появится на ПК и консолях 12 октября этого года.