Ubisoft подтвердила, что Assassin's Creed Red выйдет до конца марта 2025 года

В отчете о продажах за третий квартал 2024 финансового года издатель подтвердил, что Assassin's Creed Codename Red выйдет в 2025 финансовом году (между апрелем 2024 и мартом 2025).

Компания также подтвердила, что Star Wars Outlaws выйдет до конца этого года. Генеральный директор компании Ив Гиймо заявил следующее:

Мы готовимся к очень многообещающей линейке игр на 2025 финансовый год, включая предстоящий в 2024 году релиз Star Wars Outlaws, который должен стать важной вехой в индустрии видеоигр, особенно учитывая неоспоримую привлекательность этой легендарной франшизы, которая впервые выйдет на территории игр с открытым миром, а также Assassin's Creed Codename Red, действие которой происходит в долгожданной вселенной феодальной Японии. Мы с нетерпением ждем возможности раскрыть все творческие возможности команд Ubisoft, которые усердно работают над тем, чтобы эти игры имели успех и оправдали ожидания геймеров.

Впервые Ubisoft анонсировала Codename Red в сентябре 2022 года, когда раскрыла будущую дорожную карту франшизы Assassin's Creed, в которой Codename Red значилась как одна из шести грядущих частей серии.

Red, которую делает студия-разработчик Odyssey, Ubisoft Quebec, с тем же креативным директором, начнет, по словам издателя, "третий период" серии Assassin's Creed, которая с момента своего выхода в 2007 году разошлась тиражом более 200 миллионов копий.