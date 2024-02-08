Ubisoft подтвердила, что Assassin's Creed Red выйдет до конца марта 2025 года

В отчете о продажах за третий квартал 2024 финансового года издатель подтвердил, что Assassin's Creed Codename Red выйдет в 2025 финансовом году (между апрелем 2024 и мартом 2025).
Компания также подтвердила, что Star Wars Outlaws выйдет до конца этого года. Генеральный директор компании Ив Гиймо заявил следующее:
Мы готовимся к очень многообещающей линейке игр на 2025 финансовый год, включая предстоящий в 2024 году релиз Star Wars Outlaws, который должен стать важной вехой в индустрии видеоигр, особенно учитывая неоспоримую привлекательность этой легендарной франшизы, которая впервые выйдет на территории игр с открытым миром, а также Assassin's Creed Codename Red, действие которой происходит в долгожданной вселенной феодальной Японии. Мы с нетерпением ждем возможности раскрыть все творческие возможности команд Ubisoft, которые усердно работают над тем, чтобы эти игры имели успех и оправдали ожидания геймеров.
Впервые Ubisoft анонсировала Codename Red в сентябре 2022 года, когда раскрыла будущую дорожную карту франшизы Assassin's Creed, в которой Codename Red значилась как одна из шести грядущих частей серии.
Red, которую делает студия-разработчик Odyssey, Ubisoft Quebec, с тем же креативным директором, начнет, по словам издателя, "третий период" серии Assassin's Creed, которая с момента своего выхода в 2007 году разошлась тиражом более 200 миллионов копий.
А кто их не знает, на пальцах одной руки,,,)). А в целом чет они серьезно похоже заморочились в японском сеттинге, долго делают, 2/3 просторов, а там посмотрим уже.
Эх, теперь даже Юбисофт ушли в долгострои, печаль . . .
Эх, скорей бы.. а то после провального Mirage горечь на душе за такую крутую франшизу.
100% согласен
в очередной раз верю что разработчикам не стоит идти на поводу. Вот хотели вернутся к истокам, и че? Никакого успеха, который был в той же Odyssey или Valhalla, разрабам пора идти по тому пути которую они открыли для себя начиная с Origins - это эпик, это крутые миры, загробные, глубокое погружение в мифологии разных народов древности - вот что надо делать. Надеюсь они больше не будут крутить старую шарманку про "тех самых ассасинов"
А чем Mirage провальный? Не играл, поэтому спрашиваю.
Чуйка что вот эту часть я не просто поиграю пару часов и удалю как это происходит после Асасин 3 а пройду её до конца и возможно она станет одной из моих любимых в серии..