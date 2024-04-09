на главную
об игре
Assassin's Creed: Codename RED 1-й квартал 2025 г.
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, От третьего лица, Открытый мир
6.8 165 оценок

В сеть попало изображение дебаг-меню Assassin's Creed Codename Red

monk70
Новости

Кто-то на Reddit показал главное меню Assassin’s Creed Codename Red. В меню показано изображение, основным цветом которого является красный, вы можете увидеть логотип игры (конечно, без названия) и двух главных героев — самурая и ассасина. Фактически, одна из опций, которые можно выбрать в этом меню, — это возможность выбора любого из двух персонажей.

Очевидно, что это меню находится под эмбарго, поэтому его не следовало публиковать ни в одной социальной сети, поэтому вполне возможно, что Ubisoft попытается распознать автора утечки, чтобы предпринять любые действия, которые сочтет необходимыми. Следует отметить, что оно не обязательно должно быть тем же, которое мы увидим, когда Assassin's Creed Codename Red поступит в продажу, так как время еще есть и очень возможно, что французская компания внесет некоторые изменения.

4
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
ПетроНепетро
В сеть попало изображение дебаг-меню Assassin's Creed Codename Red...

Заказал!

2
bohdan2015

и "тысячи" скинов с поддержкой в пару лет:D

0
wdymBro

Ясно. 30фпс на 4090 в 1800р. Спонсор игры очевиден...

-3
Mikharein

В меню же написано, что это версия для Xbox Series X.

Perfomance Profile [Xbox Series X Quality]
1
Kartonkratos Mikharein

Да он просто за amd болеет! вот и ему привиделось что там 4090, короче конченый фанатик красных!

0
wdymBro Mikharein

И че? Или ты думаешь их и разрабатывают на Xbox Series X?

1