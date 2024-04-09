В сеть попало изображение дебаг-меню Assassin's Creed Codename Red...

Кто-то на Reddit показал главное меню Assassin’s Creed Codename Red. В меню показано изображение, основным цветом которого является красный, вы можете увидеть логотип игры (конечно, без названия) и двух главных героев — самурая и ассасина. Фактически, одна из опций, которые можно выбрать в этом меню, — это возможность выбора любого из двух персонажей.

Очевидно, что это меню находится под эмбарго, поэтому его не следовало публиковать ни в одной социальной сети, поэтому вполне возможно, что Ubisoft попытается распознать автора утечки, чтобы предпринять любые действия, которые сочтет необходимыми. Следует отметить, что оно не обязательно должно быть тем же, которое мы увидим, когда Assassin's Creed Codename Red поступит в продажу, так как время еще есть и очень возможно, что французская компания внесет некоторые изменения.