В Ubisoft официально заявили, что первой игрой для Infinity станет Assassin's Creed: Codename RED

Пару дней назад в сеть просочилась информация об амбициозной платформе Infinity, которая должна объединить в себе целую линейку будущих частей Assassin's Creed. Утечка утверждала, что она может увидеть свет уже в этом году вместе с релизом Assassin's Creed: Mirage, которая якобы будет первой игрой в Infinity. Сегодня представители Ubisoft опровергли эту информацию и назвали проект, который запустит площадку.
Официальный представитель Ubisoft в Discord заявил, что выход платформы Assassin's Creed Infinity придется подождать какое-то время. Первой игрой для неё станет Assassin's Creed: Codename RED, релиз которой запланирован на 2024 год. Это значит, что запуск Infinity состоится на раньше того же срока.
Согласно инсайдерам, в Assassin's Creed: Codename RED игроков будет ждать сразу два главных героя и сильный акцент на скрытности, а действия игры развернутся в сеттинге феодальной Японии. Проект станет частью площадки Assassin's Creed Infinity вместе с Assassin's Creed: Codename Hexe.
Можете закидать меня дизами, но Вальхала не такая плохая игра по итогу. Мираж и Японский Ассасин это последняя надежда Юбиков выживать дальше
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Ну эти челы делали Одиссею, лучший ас последней трилогии, так что буду ждать.
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Ощущение что этот инфинти это обычный лаунчер только под асасинов
идея кал
Конвейер крутится лавешка мутится.