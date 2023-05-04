Assassin's Creed: Codename RED 2024 г.
6.8 84 оценки

В Ubisoft официально заявили, что первой игрой для Infinity станет Assassin's Creed: Codename RED

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Gutsz
Новости

Пару дней назад в сеть просочилась информация об амбициозной платформе Infinity, которая должна объединить в себе целую линейку будущих частей Assassin's Creed. Утечка утверждала, что она может увидеть свет уже в этом году вместе с релизом Assassin's Creed: Mirage, которая якобы будет первой игрой в Infinity. Сегодня представители Ubisoft опровергли эту информацию и назвали проект, который запустит площадку.

Официальный представитель Ubisoft в Discord заявил, что выход платформы Assassin's Creed Infinity придется подождать какое-то время. Первой игрой для неё станет Assassin's Creed: Codename RED, релиз которой запланирован на 2024 год. Это значит, что запуск Infinity состоится на раньше того же срока.

Согласно инсайдерам, в Assassin's Creed: Codename RED игроков будет ждать сразу два главных героя и сильный акцент на скрытности, а действия игры развернутся в сеттинге феодальной Японии. Проект станет частью площадки Assassin's Creed Infinity вместе с Assassin's Creed: Codename Hexe.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
OnlyWatch

Можете закидать меня дизами, но Вальхала не такая плохая игра по итогу. Мираж и Японский Ассасин это последняя надежда Юбиков выживать дальше

2
SULIK 712

+

0
Koraho

Ну эти челы делали Одиссею, лучший ас последней трилогии, так что буду ждать.

-1
SULIK 712

+

-1
Kostya Bashmakov

Ощущение что этот инфинти это обычный лаунчер только под асасинов
идея кал

-3
saa0891
об амбициозной платформе Infinity, которая должна объединить в себе целую линейку будущих частей Assassin's Creed.

Конвейер крутится лавешка мутится.

-3