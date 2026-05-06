Инсайдер xj0nathan дал отпор официальному аккаунту Assassin's Creed, который назвал утечку по Invictus недостоверной

Немногие игры в индустрии окутаны такой тайной и содержат так мало официальной информации, как Assassin's Creed Invictus. Эта многопользовательская игра от Ubisoft годами является предметом слухов и утечек, при этом доступно очень мало официальной информации (о её существовании упоминалось только в LinkedIn). Это привело к тому, что предполагаемые инсайдеры воспользовались ситуацией и опубликовали ложную информацию об игре.
Французский инсайдер, известный как xj0nathan, опубликовал в X/Twitter скриншот, якобы демонстрирующий Assassin's Creed Invictus в действии, с персонажем в центре изображения. Уже много лет ходят слухи, что AC Invictus — это своего рода Fall Guys с испытаниями с участием главных героев серии, хотя Том Хендерсон недавно объяснил, что это игра на выбывание по раундам и выглядит как любая другая игра Assassin's Creed.
Ubisoft быстро опровергла изображение, опубликованное xj0nathan. В ответ на утечку компания заявила:
Хорошая попытка... Возможно, это изображение изначально было из наших внутренних тестов, но оно было сильно отредактировано (вероятно, с помощью ИИ). Распространять дезинформацию неправильно. Для тех, кто действительно интересуется проектом: мы поделимся более подробной информацией, когда придёт время!
После опровержения xj0nathan воспользовался возможностью и опубликовал «настоящий скриншот» Assassin's Creed Invictus, утверждая, что он использовал ИИ для удаления водяного знака и «улучшения качества изображения».
Assassins Creed но как Fall Guys? Боже как же это ужасно звучит.
Скрин больше похож на элемент мультиплеера, чем что бы то ни было. Как минимум надпись "раунд" на трибунах намекает.
Вообще, было бы неплохо наконец увидеть ассасинов в современности, что нам обещали ещё до релиза третьей части... // Вячеслав Клоков