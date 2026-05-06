Инсайдер xj0nathan дал отпор официальному аккаунту Assassin's Creed, который назвал утечку по Invictus недостоверной

Немногие игры в индустрии окутаны такой тайной и содержат так мало официальной информации, как Assassin's Creed Invictus. Эта многопользовательская игра от Ubisoft годами является предметом слухов и утечек, при этом доступно очень мало официальной информации (о её существовании упоминалось только в LinkedIn). Это привело к тому, что предполагаемые инсайдеры воспользовались ситуацией и опубликовали ложную информацию об игре.

Французский инсайдер, известный как xj0nathan, опубликовал в X/Twitter скриншот, якобы демонстрирующий Assassin's Creed Invictus в действии, с персонажем в центре изображения. Уже много лет ходят слухи, что AC Invictus — это своего рода Fall Guys с испытаниями с участием главных героев серии, хотя Том Хендерсон недавно объяснил, что это игра на выбывание по раундам и выглядит как любая другая игра Assassin's Creed.

Ubisoft быстро опровергла изображение, опубликованное xj0nathan. В ответ на утечку компания заявила:

Хорошая попытка... Возможно, это изображение изначально было из наших внутренних тестов, но оно было сильно отредактировано (вероятно, с помощью ИИ). Распространять дезинформацию неправильно. Для тех, кто действительно интересуется проектом: мы поделимся более подробной информацией, когда придёт время!

После опровержения xj0nathan воспользовался возможностью и опубликовал «настоящий скриншот» Assassin's Creed Invictus, утверждая, что он использовал ИИ для удаления водяного знака и «улучшения качества изображения».