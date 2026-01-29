ЧАТ ИГРЫ
Assassin's Creed Invictus TBA
Экшен, Мультиплеер, От третьего лица
6.1 34 оценки

Разработчик многопользовательской игры Assassin's Creed Invictus заявил, что ему противно работать над этим проектом

KoRnEr KoRnEr

Assassin's Creed Invictus — это многопользовательная игра, выпущенная в честь юбилея франшизы. По словам инсайдеров, она напоминает Fall Guys, но, к сожалению, не пользуется популярностью даже внутри Ubisoft.

Большинство сотрудников, работающих над проектом, недовольны его направлением. Один из разработчиков даже заявил, что испытывает к игре отвращение.

Assassin's Creed всегда была однопользовательской серией, и переход к многопользовательскому формату — спорное решение. А попытка повторить успех Fall Guys выглядит особенно неудачной. В игре будет доступен режим Deathmatch на 16 игроков.

Многопользовательская Assassin's Creed Invictus потеряла ключевого разработчика после реорганизации

Инсайдер xj0nathan сообщил, что общался с одним из разработчиков Invictus, который выразил исключительно негативное мнение:

  • Концепция игры ошибочна, и она обречена на провал.
  • Все сотрудники проекта разделяют его мнение.
  • Только высшее руководство Ubisoft поддерживает проект.

Разработчик раскритиковал:

  • Анимацию — ужасную и нелепую.
  • Персонажей — карикатурных, с отвратительными лицами.
  • Звуковые и визуальные эффекты — идиотские.
  • Боевые арены — концепция в целом отвратительна.
"Это был не мой выбор": бывший глава Assassin's Creed рассказал правду об уходе из Ubisoft

Он также отметил, что игра рассчитана на детей 6 лет из-за графики, напоминающей Fortnite, и пожалел родителей, которые будут тратить деньги на внутриигровые покупки.

Ubisoft и Tencent создали компанию Vantage Studios для новых игр Assassin's Creed, Far Cry и Rainbow Six

Недавно Assassin's Creed Invictus потерял ключевого разработчика, что еще больше усложнило работу над проектом. Теперь права на игру принадлежат Vantage Studios — совместному предприятию Ubisoft и Tencent. Даже при внешнем управлении шансы на успех проекта выглядят призрачными.

Ubisoft закрыла 6 проектов, включая ремейк Prince of Persia: Sands of Time

На прошлой неделе Ubisoft отменила 6 игр, включая ремейк Sands of Time. Assassin's Creed Invictus избежала этой чистки, несмотря на плохое состояние.

За последние 12 месяцев Ubisoft уволила 1500 человек

Компания искренне верит в игры с открытым миром и сервисной моделью, именно поэтому и разрабатывается Invictus.

Комментарии:  6
Everect

Приятно, что Юбисофт даёт нам ещё один повод поугарать над её убогостью.

Tommy451

сотрудники Убейсофт

Black3D

Я тут недавно погрузился в Вальгаллу ассасинскую! Провел часов 70. Там такая вонь! Для кого это хрючево на сотни часов? Самое интересное что судя по достижениям в стиме середину игры осилили только процентов 15 игроков! Что то я слабо верю в фанатов последних частей серии! А этот мусор вообще непонятно для кого.

Коля Кощей

нормально так какашек навернул на 70часов

Даздрасен Дыклоп

Дайте радужным петушка пососать, тогда будут довольны)

Denis Kyokushin

Взял и игру слил)