Разработчик многопользовательской игры Assassin's Creed Invictus заявил, что ему противно работать над этим проектом

Assassin's Creed Invictus — это многопользовательная игра, выпущенная в честь юбилея франшизы. По словам инсайдеров, она напоминает Fall Guys, но, к сожалению, не пользуется популярностью даже внутри Ubisoft.

Большинство сотрудников, работающих над проектом, недовольны его направлением. Один из разработчиков даже заявил, что испытывает к игре отвращение.

Assassin's Creed всегда была однопользовательской серией, и переход к многопользовательскому формату — спорное решение. А попытка повторить успех Fall Guys выглядит особенно неудачной. В игре будет доступен режим Deathmatch на 16 игроков.

Инсайдер xj0nathan сообщил, что общался с одним из разработчиков Invictus, который выразил исключительно негативное мнение:

Концепция игры ошибочна, и она обречена на провал.

Все сотрудники проекта разделяют его мнение.

Только высшее руководство Ubisoft поддерживает проект.

Разработчик раскритиковал:

Анимацию — ужасную и нелепую.

Персонажей — карикатурных, с отвратительными лицами.

Звуковые и визуальные эффекты — идиотские.

Боевые арены — концепция в целом отвратительна.

Он также отметил, что игра рассчитана на детей 6 лет из-за графики, напоминающей Fortnite, и пожалел родителей, которые будут тратить деньги на внутриигровые покупки.

Недавно Assassin's Creed Invictus потерял ключевого разработчика, что еще больше усложнило работу над проектом. Теперь права на игру принадлежат Vantage Studios — совместному предприятию Ubisoft и Tencent. Даже при внешнем управлении шансы на успех проекта выглядят призрачными.

На прошлой неделе Ubisoft отменила 6 игр, включая ремейк Sands of Time. Assassin's Creed Invictus избежала этой чистки, несмотря на плохое состояние.

Компания искренне верит в игры с открытым миром и сервисной моделью, именно поэтому и разрабатывается Invictus.