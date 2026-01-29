Разработчик многопользовательской игры Assassin's Creed Invictus заявил, что ему противно работать над этим проектом

Assassin's Creed Invictus — это многопользовательная игра, выпущенная в честь юбилея франшизы. По словам инсайдеров, она напоминает Fall Guys, но, к сожалению, не пользуется популярностью даже внутри Ubisoft.
Большинство сотрудников, работающих над проектом, недовольны его направлением. Один из разработчиков даже заявил, что испытывает к игре отвращение.
Assassin's Creed всегда была однопользовательской серией, и переход к многопользовательскому формату — спорное решение. А попытка повторить успех Fall Guys выглядит особенно неудачной. В игре будет доступен режим Deathmatch на 16 игроков.
Инсайдер xj0nathan сообщил, что общался с одним из разработчиков Invictus, который выразил исключительно негативное мнение:
- Концепция игры ошибочна, и она обречена на провал.
- Все сотрудники проекта разделяют его мнение.
- Только высшее руководство Ubisoft поддерживает проект.
Разработчик раскритиковал:
- Анимацию — ужасную и нелепую.
- Персонажей — карикатурных, с отвратительными лицами.
- Звуковые и визуальные эффекты — идиотские.
- Боевые арены — концепция в целом отвратительна.
Он также отметил, что игра рассчитана на детей 6 лет из-за графики, напоминающей Fortnite, и пожалел родителей, которые будут тратить деньги на внутриигровые покупки.
Недавно Assassin's Creed Invictus потерял ключевого разработчика, что еще больше усложнило работу над проектом. Теперь права на игру принадлежат Vantage Studios — совместному предприятию Ubisoft и Tencent. Даже при внешнем управлении шансы на успех проекта выглядят призрачными.
На прошлой неделе Ubisoft отменила 6 игр, включая ремейк Sands of Time. Assassin's Creed Invictus избежала этой чистки, несмотря на плохое состояние.
Компания искренне верит в игры с открытым миром и сервисной моделью, именно поэтому и разрабатывается Invictus.
Приятно, что Юбисофт даёт нам ещё один повод поугарать над её убогостью.
Я тут недавно погрузился в Вальгаллу ассасинскую! Провел часов 70. Там такая вонь! Для кого это хрючево на сотни часов? Самое интересное что судя по достижениям в стиме середину игры осилили только процентов 15 игроков! Что то я слабо верю в фанатов последних частей серии! А этот мусор вообще непонятно для кого.
