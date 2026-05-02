Закрытое тестирование Assassin's Creed Invictus прошло отвратительно - инсайдер предрекает отмену проекта

Инсайдер j0nathan сообщает о том, что в конце апреля Ubisoft провела закрытое тестирование многопользовательской игры Assassin's Creed Invictus. По его словам, мероприятие прошло ужасно.
Мне сообщили, что игра просто отвратительная.
Инсайдер полагает, что после провального тестирования велика вероятность переноса или полной отмены проекта. До этого релиз предполагался в конце 2026 года. Ubisoft давно не комментирует состояние Assassin's Creed Invictus - игра не анонсировалась официально, а её существование подтвердилось только после сливов инсайдеров.
я бы просто отменил убейсофт и всё. у этой помойной конторки нет будущего. собственно проблема решилась бы сама собой...
Как и ожидалось. :))
В чем проблема? "ГЕЙмеры" любые помои с шилдиком Отсосин сожрут. Людоед самурай в средневековой джапане тому подтверждение.
У Убейсофта всё стабильно ужасно. // Максим Долматов