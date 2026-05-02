Закрытое тестирование Assassin's Creed Invictus прошло отвратительно - инсайдер предрекает отмену проекта

Инсайдер j0nathan сообщает о том, что в конце апреля Ubisoft провела закрытое тестирование многопользовательской игры Assassin's Creed Invictus. По его словам, мероприятие прошло ужасно.

Мне сообщили, что игра просто отвратительная.

Инсайдер полагает, что после провального тестирования велика вероятность переноса или полной отмены проекта. До этого релиз предполагался в конце 2026 года. Ubisoft давно не комментирует состояние Assassin's Creed Invictus - игра не анонсировалась официально, а её существование подтвердилось только после сливов инсайдеров.