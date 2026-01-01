Авторы Assassin's Creed Jade прервали молчание и подтвердили планы на выпуск игры

Мобильная ролевая игра Assassin's Creed Jade за последние годы практически пропала с радаров, из-за чего в сообществе ее начали сравнивать с печально известной Hollow Knight: Silksong. В течение почти 2 лет Ubisoft и Level Infinite не делились существенными подробностями о ходе разработки, что заставило многих фанатов усомниться в будущем проекта. Однако накануне создатели дали понять, что игра все еще находится в производстве.

Ситуация прояснилась на официальном Discord сервере проекта. Один из пользователей напрямую спросил, выйдет ли эта игра когда-нибудь в свет. На это сообщение отреагировал администратор канала под ником Jade-grzmot69. Представитель команды ответил коротким Да, сопроводив свое сообщение улыбающимся смайликом. Несмотря на лаконичность, это стало первым официальным подтверждением жизнеспособности проекта за долгое время.

Журналисты попытались связаться с разработчиками для получения более развернутых комментариев, но пока не получили ответа. Стоит напомнить, что пресса уже имела возможность ознакомиться с демоверсией Assassin's Creed Jade еще в 2023 году, но с тех пор игра могла претерпеть значительные изменения. На данный момент точная дата релиза остается неизвестной, и фанатам серии придется запастись терпением в ожидании полноценной презентации.