Французская компания Ubisoft пока не отказалась от мобильной Assassin’s Creed Jade. Финансовый директор Фредерик Дюге упомянул игру во время конференции, посвящённой финансовым результатам компании за первое полугодие 2027 финансового года, подтвердив, что проект остаётся частью её планов.

По словам Дюге, мобильные игры по-прежнему представляют интерес для Ubisoft в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В качестве одного из примеров он привёл Assassin’s Creed Jade. При этом сейчас компания намерена сосредоточить основные ресурсы на более крупных возможностях и развитии своих главных франшиз на консолях и ПК. Особое внимание Ubisoft уделяет компьютерному рынку, который финансовый директор назвал более динамичным, чем когда-либо.

Assassin’s Creed Jade разрабатывается для мобильных устройств и позволит исследовать открытый мир в сеттинге Древнего Китая. Закрытое бета-тестирование проекта проводилось ещё в 2022 году, а в 2023-м в сети появлялись утечки игрового процесса. В 2024 году сообщалось о переносе релиза на 2025 год, однако игра так и не вышла.

Последнее подтверждение разработки поступало в марте 2026 года из официального блога Assassin’s Creed: Into 2026. Теперь о проекте вновь вспомнили на финансовой конференции Ubisoft. При этом компания не назвала дату выхода и не сообщила, когда планирует поделиться новыми подробностями.