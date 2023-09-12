20 минут геймплея из Assassin's Creed Mirage демонстрируют "возвращение к истокам"

Станет ли Assassin's Creed Mirage настоящим возвращением к более классическим частям серии Assassin's Creed? Ubisoft пригласила несколько редакционных групп проверить игру перед премьерой, и первые отзывы о ней были очень положительными.
Во время демонстрации журналистам было поручено устранить цель на переполненном рынке. Те, кто заинтересовался, знали только, что этот персонаж, скорее всего, появится на торгах, так как он ищет некий артефакт. Однако для того, чтобы выследить цель, необходимо было найти ряд уточняющих данных.
В первых обзорах журналисты подчеркивают, что на этот раз мы не получаем точного маркера, указывающего на персонажа, которого нужно устранить. В некотором смысле это "возвращение к истокам", но даже не самой серии, а жанра, поскольку на этот раз ассасинам приходится искать подсказки, чтобы найти нужную цель. В ролике вы также увидите много скрытых атак, "устранение" врагов из группы и использование различных гаджетов для побега от охранников.
Бег по крышам, лазанье и в целом более приятное исследование также станут важным элементом Assassin's Creed Mirage благодаря возвращению паркура.
Релиз Assassin's Creed Mirage состоится 5 октября, а это значит, что в ближайшее время должны появиться более подробные отзывы об игре.
Те же Истоки только Мираж.
Самый ранний это Origins, а самый поздний это Синдикат. Дальше они бояться касаться
Самый поздний это Russia. Масштабами конечно может и не сравнится с AAA частями, но эпоха и события затронутые в игре довольно не плохие.
парраша
Мы тут про оценку игр говорим?
мдаа ... это выглядит как ремастер старых игр не более. перс прыгает на натянутый провисший трос и приземляется как на статичный предмет - ШЁЛ 2023 год , ну и уродливость .. серьезно , как можно быть такими какаедами и лайкать такое ?
Юбики ведь говорили, что Басим очень быстрый, что анимус не успевает за ним, вот и трос не шевельнулся, как будто его на нём и не было😄