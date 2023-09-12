20 минут геймплея из Assassin's Creed Mirage демонстрируют "возвращение к истокам" ©

Станет ли Assassin's Creed Mirage настоящим возвращением к более классическим частям серии Assassin's Creed? Ubisoft пригласила несколько редакционных групп проверить игру перед премьерой, и первые отзывы о ней были очень положительными.

Во время демонстрации журналистам было поручено устранить цель на переполненном рынке. Те, кто заинтересовался, знали только, что этот персонаж, скорее всего, появится на торгах, так как он ищет некий артефакт. Однако для того, чтобы выследить цель, необходимо было найти ряд уточняющих данных.

В первых обзорах журналисты подчеркивают, что на этот раз мы не получаем точного маркера, указывающего на персонажа, которого нужно устранить. В некотором смысле это "возвращение к истокам", но даже не самой серии, а жанра, поскольку на этот раз ассасинам приходится искать подсказки, чтобы найти нужную цель. В ролике вы также увидите много скрытых атак, "устранение" врагов из группы и использование различных гаджетов для побега от охранников.

Бег по крышам, лазанье и в целом более приятное исследование также станут важным элементом Assassin's Creed Mirage благодаря возвращению паркура.

Релиз Assassin's Creed Mirage состоится 5 октября, а это значит, что в ближайшее время должны появиться более подробные отзывы об игре.