AMD Radeon Software Adrenalin 23.10.1 WHQL. Поддержка Assassin's Creed Mirage и The Lords of the Fallen

Компания AMD выпустила обновление Radeon Software Adrenalin 23.10.1 WHQL для Windows 11 и Windows 10. Новая версия оптимизирована для игр Assassin’s Creed Mirage и The Lords of the Fallen.
Обновление драйверов AMD Radeon 23.10.1 WHQL для Windows 11 и Windows 10 доступно в рамках линейки программного обеспечения AMD Radeon Software Adrenalin. Эта версия драйвера предоставляет улучшенную поддержку для игр Assassin’s Creed Mirage и The Lords of the Fallen, а также включает поддержку Anti-Lag+ для Counter Strike 2. В обновлении исправлены проблемы с периодическими сбоями приложения во время игры в Starfield и Counter Strike 2 на определенных графических продуктах AMD. Также устранены проблемы с зависанием системы и черным экраном при воспроизведении видеофайлов на графических продуктах серии Radeon RX 6000.
Новое в AMD Software: Adrenalin Edition 23.10.1 WHQL
Поддержка новых игр
Поддержка Anti-Lag+
Исправленные проблемы
- Исправлены проблемы с периодическими сбоями приложения во время игры в Starfield на графических продуктах серии Radeon RX 7000.
- Исправлены проблемы с периодическими сбоями драйвера во время игры в Counter Strike 2 с включенным MSAA или FSR на некоторых графических продуктах AMD, таких как Radeon RX 7900 XTX.
- Внесены улучшения в отношении статтеринга (рывков) во время игры в Counter Strike 2.
- EA SPORTS FC 24 может не открываться на некоторых графических продуктах AMD, таких как Radeon RX 7800 XT.
- Система может зависать или экран может становиться черным при воспроизведении видеофайлов на графических продуктах серии Radeon RX 6000.
- Дисплей может периодически зависать после изменения формата кодирования во время стриминга выбранных игр с использованием AMD Link.
Известные проблемы
В обновлении драйвера AMD Software: Adrenalin Edition были обнаружены следующие известные ошибки:
- Оверлей метрик производительности может сообщать N/A для FPS в различных играх.
- Звук может периодически рассинхронизироваться с видео при записи с помощью AMD Software: Adrenalin Edition с кодеком AV1.
- Могут наблюдаться искажения в Forza Motorsport при включенном RT.
- Периодическое мерцание может быть кратковременно замечено в меню Total War: Pharaoh после изменения графических настроек.