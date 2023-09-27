Анонсирован артбук Assassin's Creed Mirage с датой выхода в 2024 году

Dark Horse Comics официально объявила, что новый артбук для Assassin’s Creed Mirage выйдет весной 2024 года, согласно новому сообщению в Твиттере из официального канала Dark Horse.
Они также отмечают, что больше информации было раскрыто в эксклюзивном выпуске GamesRadar. В ключевых деталях добавлено, что артбук будет доступен в стандартном твердом переплете и роскошном издании соответственно по цене 49,99 и 99,99 долларов США. Роскошное издание будет включать в себя специальный футляр и литографию.
Ожидается, что артбук выйдет 9 апреля 2024 года.
Франшизу Ubisoft Assassin’s Creed всегда хвалили за внимание к деталям. И многие фанаты также надеются, что Assassin’s Creed Mirage станет возвращением к традиционной форме серии, как визуально, так и концептуально.
Кроме того, разработчики часто подчеркивали важность исторической достоверности перед запуском. Хотя были и более традиционные трейлеры с участием главного героя, разработчики также выпустили целый ролик, посвященный процессу воссоздания Багдада. Артбук определенно предоставит вам увлекательный концепт-арт. Это обусловлено историческим влиянием, которое добавляет уникальный ракурс, который может заинтересовать и обычных геймеров. Это исследование истории остается одним из главных преимуществ стелс-серии.
Assassin’s Creed Mirage выйдет 5 октября 2023 года. Игра будет доступна на ПК, Luna, Xbox и PlayStation.