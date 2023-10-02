Арт-директор AC Mirage рассказал о сложностях, с которыми столкнулась студия в процессе работы над Багдадом IX века

В рамках Венецианского Биеннале прошла выставка "Архитектура, искусство и фотография в Assassin's Creed", которую организовала галерея Neoludica Game Art Gallery, арт-проект художественного критика Деборы Феррари и писателя Луки Трейни, которая с 2008 года способствует расширению обмена мнениями между цифровым и современным искусством.
В рамках выставки посетители могли увидеть кропотливую работу по цифровому воспроизведению архитектуры некоторых городов, послуживших фоном для саги Assassin's Creed. Кроме того, на выставке были показаны и работы художников из команды разработчиков Assassin's Creed Mirage.
Пользуясь случаем, Жан-Люк Сала, арт-директор творческой группы Assassin's Creed Mirage, рассказал о проблемах и новых возможностях, с которыми столкнулась студия Ubisoft Bordeaux при анализе и проектировании города Багдада.
Для новой части нам пришлось воссоздать Багдад во всем его великолепии, располагая лишь малым количеством источников, что позволило нам быть более творческими, даже опираясь на более поздние упоминания, чтобы воспеть этот архитектурный период, вместо того чтобы ограничиться более точной передачей, которая сделала бы город менее ярким.
Мы были поражены тем, насколько Багдад был современным, с его характерным расположением концентрических кругов в центре города. Это очень богатый комплекс, окруженный более беспорядочными и органичными кварталами, распределенными вдоль сети искусственных каналов.
Релиз Assassin's Creed Mirage состоится 5 октября на PC, PlayStation и Xbox и перенесет нас в город Багдад IX века, во времена Аббасидского халифата. Это уже 16-я по счету часть одной из самых популярных франшиз Ubisoft, которая разошлась тиражом более 200 млн. копий и стала толчком к созданию огромной мультимедийной вселенной.
Арт-директор AC Mirage рассказал о сложностях
у нас периодически заедала кнопка Ctrl