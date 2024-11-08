Assassin's Creed Mirage Enhanced для PS5 Pro, работает в разрешении 4K60FPS с PSSR

Assassin's Creed Mirage теперь улучшена для PS5 Pro, всего через год после ее первоначального релиза на PS4 и PS5. Ubisoft Bordeaux работает над выпуском патча для игры, чтобы она была улучшена для PS5 Pro, когда консоль официально выйдет. Чтобы сделать игру стоящей для игры на PS5 Pro, они внесли некоторые изменения в то, как игра будет работать как в режиме качества, так и в режиме производительности на PS5 Pro. Вот все, что вы можете ожидать от патча Assassin's Creed Mirage Enhanced.

Если вы купите игру для PS5 Pro, вы сможете играть в игре в 4K60 с PSSR в качестве программного обеспечения для повышения частоты дискретизации, чтобы обеспечить «более точную детализацию 4K при 60 FPS». Режим качества теперь является настройкой по умолчанию для игры при 60 FPS, а не 30 FPS, как это было в оригинальной версии игры для PS5.

В целом графика, как говорят, в целом улучшилась, с лучшими тенями и точностью отражений, а также более высоким разрешением текстур и улучшенной дальностью прорисовки. Будет ли этого достаточно, чтобы люди взяли игру для PS5 Pro, еще предстоит увидеть.

Хотя франшиза Assassin's Creed довольно обширна, если говорить о последних играх, Assassin's Creed Mirage не была так почитаема по сравнению с другими играми франшизы, например, Black Flag и Valhalla. Несмотря на это, Assassin's Creed Mirage все еще была третьей самой продаваемой розничной игрой в Японии на момент своего выпуска.

Основная проблема Assassin's Creed Mirage заключалась в том, что люди посчитали игру слишком короткой, и она была указана как одна из самых низкооцененных игр в серии. Хотя она получила массу положительных отзывов от критиков, когда игра вышла, она разделила третью позицию с самым низким рейтингом среди игр Assassin's Creed во всей серии. Mirage попыталась вернуться к скрытным корням любимых фанатами игр, но не обладала тем блеском и очарованием, которые были у оригинальных игр Assassin's Creed.

Последняя игра серии Assassin's Creed под названием Assassin's Creed Shadows должна была выйти 15 ноября, но затем ее релиз был перенесен на 15 февраля 2025 года. Несмотря на то, что игра еще не вышла, она вызвала значительный резонанс в сообществе, и люди активно пытались добиться от Ubisoft либо отмены игры, либо ее полной переделки вдали от сюжета, который они изначально пытались создать.