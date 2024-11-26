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Assassin's Creed: Mirage 05.10.2023
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица
7.1 1 165 оценок

Assassin's Creed: Mirage, Frostpunk 2 и другие победители App Store Awards

Gutsz
Новости

Наступает конец года, а вместе с ним игровой индустрией начинают подводиться главные итоги 2024 года. Среди первых своих результаты опубликовала компания Apple, объявив лауреатов премии App Store Awards. Эта награда ежегодно отмечает лучшие приложения и игры, которые отличаются высоким качеством, уникальным дизайном и содержанием, созданным специально для пользователей экосистемы Apple. В этом году редакторы App Store выделили около 45 проектов, среди которых оказались такие хиты, как Assassin’s Creed Mirage, Frostpunk 2, Zenless Zone Zero и Balatro.

В категории «Лучшая игра для iPad» победителем стала Assassin’s Creed Mirage — приключенческая игра от Ubisoft, перенёсшая культовую серию на планшеты. Благодаря насыщенному сюжету, глубокому геймплею и превосходной оптимизации под устройства Apple, Mirage получила высшие оценки не только от редакторов App Store, но и от игроков по всему миру.

Все финалисты App Store Awards:

Лучшая игра для iPad:

  • Assassin’s Creed Mirage — приключение в открытом мире с глубоким сюжетом и потрясающей графикой.
  • Disney Speedstorm — динамичные гонки с любимыми героями Disney.
  • Squad Busters — многопользовательский экшен с быстрыми матчами.

Лучшая игра для iPhone:

  • Zenless Zone Zero — урбанистический фэнтезийный ARPG от Hoyoverse.
  • AFK Journey — приключенческая RPG с кинематографичными боями.
  • The WereCleaner — юмористическая игра о волке-уборщике, борющемся с хаосом.

Лучшая игра для Mac:

  • Frostpunk 2 — стратегический симулятор выживания в постапокалиптическом мире.
  • Stray — приключенческая история о коте, исследующем роботизированный город.
  • Thank Goodness You’re Here! — комедийный платформер с элементами сатиры.

Лучшая игра Apple Arcade:

  • Balatro+ — необычная комбинация покера и пасьянса.
  • Outlanders 2 — градостроительный симулятор с упором на экологию.
  • Sonic Dream Team — приключения легендарного ежа Соника в новом формате.

Лучшая игра для Apple Vision Pro:

  • Loóna — медитативная головоломка с пространственными диорамами.
  • Thrasher: Arcade Odyssey — аркадный экшен с элементами выживания.
  • Vacation Simulator — забавный симулятор отдыха с участием роботов.
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