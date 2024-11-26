Assassin's Creed: Mirage, Frostpunk 2 и другие победители App Store Awards

Наступает конец года, а вместе с ним игровой индустрией начинают подводиться главные итоги 2024 года. Среди первых своих результаты опубликовала компания Apple, объявив лауреатов премии App Store Awards. Эта награда ежегодно отмечает лучшие приложения и игры, которые отличаются высоким качеством, уникальным дизайном и содержанием, созданным специально для пользователей экосистемы Apple. В этом году редакторы App Store выделили около 45 проектов, среди которых оказались такие хиты, как Assassin’s Creed Mirage, Frostpunk 2, Zenless Zone Zero и Balatro.

В категории «Лучшая игра для iPad» победителем стала Assassin’s Creed Mirage — приключенческая игра от Ubisoft, перенёсшая культовую серию на планшеты. Благодаря насыщенному сюжету, глубокому геймплею и превосходной оптимизации под устройства Apple, Mirage получила высшие оценки не только от редакторов App Store, но и от игроков по всему миру.

Все финалисты App Store Awards:

Лучшая игра для iPad:

Assassin’s Creed Mirage — приключение в открытом мире с глубоким сюжетом и потрясающей графикой.

— приключение в открытом мире с глубоким сюжетом и потрясающей графикой. Disney Speedstorm — динамичные гонки с любимыми героями Disney.

— динамичные гонки с любимыми героями Disney. Squad Busters — многопользовательский экшен с быстрыми матчами.

Лучшая игра для iPhone:

Zenless Zone Zero — урбанистический фэнтезийный ARPG от Hoyoverse.

— урбанистический фэнтезийный ARPG от Hoyoverse. AFK Journey — приключенческая RPG с кинематографичными боями.

— приключенческая RPG с кинематографичными боями. The WereCleaner — юмористическая игра о волке-уборщике, борющемся с хаосом.

Лучшая игра для Mac:

Frostpunk 2 — стратегический симулятор выживания в постапокалиптическом мире.

— стратегический симулятор выживания в постапокалиптическом мире. Stray — приключенческая история о коте, исследующем роботизированный город.

— приключенческая история о коте, исследующем роботизированный город. Thank Goodness You’re Here! — комедийный платформер с элементами сатиры.

Лучшая игра Apple Arcade:

Balatro+ — необычная комбинация покера и пасьянса.

— необычная комбинация покера и пасьянса. Outlanders 2 — градостроительный симулятор с упором на экологию.

— градостроительный симулятор с упором на экологию. Sonic Dream Team — приключения легендарного ежа Соника в новом формате.

Лучшая игра для Apple Vision Pro: