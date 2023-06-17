Assassin's Creed Mirage хочет, чтобы вы почувствовали себя джедаем и самураем ©

Assassin’s Creed Mirage возвращает серию стелс-игр Ubisoft в прошлое. Не только в историческом смысле, но и в отношении старых игр Assassin’s Creed, которые в меньшей степени являются ролевыми играми и больше посвящены стелс-песочнице. С этой целью Assassin’s Creed Mirage берет на себя множество различных идей, связанных с тем, как она хочет произвести революцию в серии, и Ubisoft хочет, чтобы вы чувствовали себя больше самураем и джедаем в новой части серии.

«Вы можете переключаться между атаками очень быстро. Что касается стиля ведения боя, то вопрос довольно широкий. Мы, очевидно, использовали оригинальные игры Assassin's Creed в качестве ориентира, но мы также приняли во внимание и другие вещи. Мы смотрели на самураев, мы смотрели на джедаев, на то, как они обращаются с клинками и световыми мечами», — объясняет режиссер анимации Assassin’s Creed Mirage Бенджамин Фокс.

Если вы хотите увидеть, о чем говорит Фокс в действии, первый взгляд на игровой процесс Assassin’s Creed Mirage показывает нам, как именно главный герой Басим будет двигаться, красться и сражаться. Хотя это не похоже на то, что Assassin’s Creed Mirage использует стиль анимации Unity с её системами паркура и движения, это не означает, что движения Mirage не спроектированы так, чтобы все они плавно перетекали друг в друга.

«Мы проделали довольно большую внутреннюю работу, чтобы сгладить переходы, чтобы убедиться, что поток между определенными маневрами работает четко и плавно», — говорит Фокс.

Возвращение масштаба Assassin's Creed к тому, с чего оно началось, позволяет команде углубиться в анимацию, мир и то, как история рассказывается по-разному. Более классические элементы серии также возвращаются в Mirage, поскольку кастомизация Assassin’s Creed Mirage должна вернуть функцию окрашивания одежды, а фильтр игрового процесса также хочет напомнить вам, на что была похожа игра Assassin’s Creed в 2007 году.