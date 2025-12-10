Assassin's Creed Mirage и Wo Long: Fallen Dinasty появятся в каталоге PlayStation Plus

Авторитетный инсайдер billbil-kun в очередной раз слил данные о двух играх, которые в ближайшее время появятся в каталоге PlayStation Plus.

В ближайший вторник, 16 декабря 2025 года, подписчики PlayStation Plus Extra и Premium смогут бесплатно скачать Assassin's Creed Mirage и Wo Long: Fallen Dynasty. Кроем того, игроки с подпиской PlayStation Plus Premium также смогут насладиться Soulcalibur III, которая пополнит каталог классических игр.

Напомним, что совсем недавно Assassin's Creed Mirage появилась в подписке Xbox Game Pass и получила крупное обновлнение, благодаря которому игра стала на 6 часов длиннее, а история главного героя Басима стала более интересной.

Полный список дополнительных игр будет представлен в эту среду, 10 декабря.