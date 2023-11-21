Assassin's Creed Mirage обогнала по продажам Marvel's Spider-Man 2 в Великобритании в прошлом месяце

Несмотря на то, что игра Assassin's Creed Mirage вышла одновременно с такими популярными играми, как Marvel's Spider-Man 2, она пользуется несомненным успехом. Уже через несколько дней после запуска французский гигант отметил впечатляющие продажи, назвав эту игру самым крупным запуском для игр текущего поколения.

Продолжая свою успешную серию, Assassin's Creed Mirage может похвастаться еще одним значительным достижением. В октябре она обогнала по продажам Marvel's Spider-Man 2 и стала одной из самых продаваемых игр в Великобритании.

По данным Gamesindustry, в прошлом месяце EA Sports FC доминировала в продажах игр в Великобритании. Однако сразу за этой футбольной игрой на второй позиции расположился последний релиз Ubisoft.

Самое интересное здесь то, что Marvel's Spider-Man 2 не смог обогнать Assassin's Creed Mirage. Хотя в отчете отмечается, что разница между этими двумя играми была весьма незначительной, "Человек-паук" имеет гораздо большую фанбазу.

Кроме того, игра стала самой продаваемой в октябре в США и была номинирована на звание "Игра года". Таким образом, это впечатляющий результат для Ubisoft, даже несмотря на двухнедельное опережение.

По сравнению со своими предшественниками Assassin's Creed Mirage отстала от Valhalla примерно на 50% по продажам за первые четыре недели. Однако ей удалось опередить Odyssey и Origins на 22% и 6% соответственно.

Хотя на старте продаж Assassin's Creed Mirage обогнала Marvel's Spider-Man 2, продажи последней уже превысили 5 млн копий. Однако Ubisoft пока не представила официальных данных по своей последней ААА-игре.