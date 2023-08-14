Assassin's Creed Mirage отправился на золото и выйдет на неделю раньше

Сентябрь и октябрь полны релизов долгожданных игр, поэтому нет сомнений, что Larian поступила правильно, выпустив PC-версию Baldur's Gate 3 на четыре недели раньше запланированного срока. Другая компания, очевидно, была очень вдохновлена этим поступком.
Ubisoft не только сообщила, что Assassin's Creed Mirage "ушла на золото", а проще говоря, завершила разработку. Нам также сообщили, что игра будет выпущена на неделю раньше запланированного срока, так что Assassin's Creed Mirage выйдет 5, а не 12 октября.
От имени всей нашей команды мы с нетерпением ждем, когда вы сможете исследовать Багдад IX века вместе с Басимом. Теперь ваше путешествие начнется 5 октября. Сохраните новую дату!
Как неоднократно заявляла команда разработчиков, с выходом этой главы серия об ассасинах вернется к своим истокам, с более линейным геймплеем и отказом от повышения уровня для главного героя.
Игра будет доступна на ПК, PS5, PS4, Xbox Series X|S и Xbox One.
Чего там по денуво? Как всегда?
Конечно. Это же "УбейСофт". Они не просто пихают "дуню" везде. Они её и потом не убирают. У них политика такая: каждая скаченная копия игры с торрентов - это не купленная копия.
- в Багдаде все спокойно…
Боятся на анонс следующей части ГТА нарваться...
Анонс, не релиз.. Чего бояться..
Хейтеры БГ 3: "Наконец то толковые игры будут выходить"