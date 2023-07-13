Assassin's Creed Mirage подарит вам те же самые ощущения, что и при первом знакомстве с Альтаиром и Эцио

После того как в последние годы серия претерпела значительные изменения, Assassin's Creed's Mirage обещает вернуться к истокам франшизы, сделав упор на паркур и стелс, а также на историю об ассасинах.
В беседе с GameSpot креативный директор Стефан Будон (Stéphane Boudon) прокомментировал новую систему паркура. По его словам, студия не пытается воссоздать тот же паркур, что и в старых играх франшизы, а хочет сделать что-то новое, но при этом сохранить те же ощущения.
Система паркура, которую мы создали в Assassin's Creed Mirage, - это действительно нечто своеобразное. Она была создана не для того, чтобы в точности повторить предыдущую систему, а для того, чтобы передать ощущение, ностальгию, которой мы хотели поделиться с нашими игроками.
По словам постановщика, Assassin's Creed's Mirage создается как дань уважения по отношению к первым Assassin's Creed, позволяя игрокам испытать те же чувства, которые они испытывали, впервые управляя Альтаиром и Эцио.
Очень важно, что мы не подражали, а вдохновлялись теми ранними играми. Для многих фанатов - и для многих разработчиков в команде - путешествия Альтаира и Эцио являются напоминанием о том первом восторге, который мы все испытали, столкнувшись со свободой перемещения по карте мира в масштабах города.
По словам Будона, разработчики прилагают все усилия, чтобы достичь приятной для игроков плавности движений. Для достижения желаемого уровня динамики были внесены изменения и в вес персонажа по сравнению с прошлыми играми.
Плавность была достигнута в основном за счет изменения анимации и скорости движения Басима. Басим легок и проворен, и мы снизили вес, чтобы сохранить постоянный темп. Вы можете быстро добраться до цели, а дизайн уровня [дает] вам возможность найти наиболее эффективный маршрут для этого. В целом мы ускорили темп паркура, чтобы игроки чувствовали себя ловкими при перемещении по городу. Для нас важно то, как вы чувствуете себя с контроллером в руках, и мы продолжали дорабатывать и полировать паркур в Assassin's Creed Mirage, чтобы принести игрокам именно такие ощущения, сохраняя при этом хороший баланс между управлением, комфортом и скоростью.
По словам разработчика, при создании игры важную роль играет дизайн уровней. Авторы хотят предоставить игрокам разнообразные возможности для передвижения по городу. Это достигается благодаря добавлению паркур-трасс по всему городу, а также благодаря новым механикам, таким как прыжок с шестом, с помощью которого Басим может преодолевать большие промежутки и препятствия.
Для нас было очень важно сосредоточиться на создании вертикальных уровней, чтобы вернуть ощущение первой Assassin's Creed. Как и в них, события Assassin's Creed Mirage происходят на территории города Багдада, который очень подходит для того, что мы хотим предложить. Здесь у вас будет множество возможностей бегать, прыгать и прятаться на крышах.
"Assassin's Creed Mirage подарит вам те же самые ощущения, что и при первом знакомстве с Альтаиром и Эцио"- Только вот гнилого мудака Басима уже все видели и знают, чем его история заканчивается.
На счёт "гнилого", это лишь твоё мнение. Он свою историю переделает. Для этого он и использовал Анимус.
Ваш паркур стал Г
круг замкнулся?
Было бы не плохо
чисто на ностальгии пытаются вывезти. Потом еще скажут ,что это играх для тех, кому не нравятся последние части с пустым открытым миром, гриндом и платными скинами...а не, платные скины будут.
Только если не будет повестки, но это под сомнением
Мне первый ассасин дал ощущение скуки.
Обоссрруться, первый самый лучший по сюжету. А это подарит ощущение отвращения и блевоты, если только.
Решил перепройти те самые первые части, плохо их помню, но прям видно что уровень игры поднимался с каждой новой частью, brotherhood прям очень хороша, даже наверное лучше второй. Поэтому, кто бы что не говорил, планирую получить наслаждение и от Mirage
Громкие слова. А то что мы увидели, вообще не похоже на возвращение к корням.
Неужели у юбиков получиться после стольких лет?