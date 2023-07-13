Assassin's Creed Mirage подарит вам те же самые ощущения, что и при первом знакомстве с Альтаиром и Эцио ©

После того как в последние годы серия претерпела значительные изменения, Assassin's Creed's Mirage обещает вернуться к истокам франшизы, сделав упор на паркур и стелс, а также на историю об ассасинах.

В беседе с GameSpot креативный директор Стефан Будон (Stéphane Boudon) прокомментировал новую систему паркура. По его словам, студия не пытается воссоздать тот же паркур, что и в старых играх франшизы, а хочет сделать что-то новое, но при этом сохранить те же ощущения.

Система паркура, которую мы создали в Assassin's Creed Mirage, - это действительно нечто своеобразное. Она была создана не для того, чтобы в точности повторить предыдущую систему, а для того, чтобы передать ощущение, ностальгию, которой мы хотели поделиться с нашими игроками.

По словам постановщика, Assassin's Creed's Mirage создается как дань уважения по отношению к первым Assassin's Creed, позволяя игрокам испытать те же чувства, которые они испытывали, впервые управляя Альтаиром и Эцио.

Очень важно, что мы не подражали, а вдохновлялись теми ранними играми. Для многих фанатов - и для многих разработчиков в команде - путешествия Альтаира и Эцио являются напоминанием о том первом восторге, который мы все испытали, столкнувшись со свободой перемещения по карте мира в масштабах города.

По словам Будона, разработчики прилагают все усилия, чтобы достичь приятной для игроков плавности движений. Для достижения желаемого уровня динамики были внесены изменения и в вес персонажа по сравнению с прошлыми играми.

Плавность была достигнута в основном за счет изменения анимации и скорости движения Басима. Басим легок и проворен, и мы снизили вес, чтобы сохранить постоянный темп. Вы можете быстро добраться до цели, а дизайн уровня [дает] вам возможность найти наиболее эффективный маршрут для этого. В целом мы ускорили темп паркура, чтобы игроки чувствовали себя ловкими при перемещении по городу. Для нас важно то, как вы чувствуете себя с контроллером в руках, и мы продолжали дорабатывать и полировать паркур в Assassin's Creed Mirage, чтобы принести игрокам именно такие ощущения, сохраняя при этом хороший баланс между управлением, комфортом и скоростью.

По словам разработчика, при создании игры важную роль играет дизайн уровней. Авторы хотят предоставить игрокам разнообразные возможности для передвижения по городу. Это достигается благодаря добавлению паркур-трасс по всему городу, а также благодаря новым механикам, таким как прыжок с шестом, с помощью которого Басим может преодолевать большие промежутки и препятствия.

Для нас было очень важно сосредоточиться на создании вертикальных уровней, чтобы вернуть ощущение первой Assassin's Creed. Как и в них, события Assassin's Creed Mirage происходят на территории города Багдада, который очень подходит для того, что мы хотим предложить. Здесь у вас будет множество возможностей бегать, прыгать и прятаться на крышах.