Assassin's Creed Mirage показала худший старт в Steam в сравнении с последними играми серии

Напомним, что после продолжительного времени пребывания в качестве PC-эксклюзива в других цифровых магазинах Assassin's Creed Mirage наконец-то появилась в Steam. К сожалению для французов, первые дни продаж Assassin's Creed Mirage в Steam, по всей видимости, не задались. Как известно, релиз игры состоялся в октябре 2023 года, так что пользователям Valve потребовался целый год, чтобы получить доступ к игре.
Как видно из статистики SteamDB, где ведется учет различных данных, связанных со Steam, пиковое количество игроков в Assassin's Creed Mirage составило всего 7 336 человек. Чтобы осознать, насколько незначительным кажется этот показатель, достаточно сравнить его с показателями других игр саги:
- Assassin's Creed Origin — 41 551 игрокав
- Assassin's Creed Odyssey - 62 069 игроков
- Assassin's Creed Valhalla - 15 679 игроков.
Возможно, со временем интерес к приключениям Басина в Багдаде IX века у игроков и появится, но на данный момент уровень заинтересованности игрой остается крайне слабым.
Пора уже закрываться и престать насиловать труп, Француа
но АС про негра хочет побить этот рекорд
Потому что это худшая часть AC Creed, так как ассасин про ассасинов изжил себя ещё во времена историй Эцио. Старые фанаты не играют, а новым фанатам ваши капюшонники не нужны, дайте уже экшна как было в Odyssey и Valhalla!
Согласен лучшие части Odyssey и Valhalla!
Ну после трилогии она выглядит как демка. В трилогии контента 50-100ч, а тут я платину за 18ч взял. Не успел поиграть, а все закончилось, прям как первые части
Так собственно у тех у кого есть юплей есть и стим, те кто хотели купили на юплей, особого роста и не должно быть.
А ведь нужно просто убрать привязку к юбисрофт конект и снять защиту. Тогда игра не будет настолько провальной
Не, 36 евро полное издание за DLC, не возьму. За условные 10 евро еще ок, для коллекции и пары часов после работы поиграть.
Там же все тоже самое просто в другой обертке.
AC продается по предыдущим частям. Если перед этим выходила часть супер, то и продажи были отличные. Вальгалла после Одиссеи продалась отлично только потому что Одиссея была хитом.
Лучшая часть четвертая, и то там ассасины не нужны) // Немой Ник
Я тащемта согласен, что атсасины вобще не нужны, но если уж игра называется атсасин крид.. // Александр Ковалёв
Как будто в новых частях их наличие оправдывается, ни яблока Эдема, ни анимуса, чисто спартанские бои // Немой Ник
Кто то удивлен? // Miracle Ramzes
Если я не играл ни в один из асасинов и меня бесит автолвлинг, мне понравится эта игра?
Так все кто хотел уже давно купили и прошли.
Assassin's Creed Syndicate пик 3634
Assassin's Creed Unity 9232
И чо?
И ТО
У игры репутация "собрали из того, что было, на сдачу".
мираж и есть последняя игра серии -_-
чекните лучше демку китайского соулслайка с постапокалипсисом и тяками. обалденная игра // Дмитрий Иванов
калловая серия про кривой паркур
М-да.
Та ошибка про "игрокав" в текущем времени не лищняя, ибо играки что раньше были играками, что сейчас, просто раньше им в голову не приходило стенать о том что их кто то там обманывает и впаривают дичь, а сейчас внезапно 40-50 летние надмозги обрели сознание и тешут себя эстетами цифровой культуры, и упорно, курам насмех байкотируют mirage игнорируя тот факт, что первый assassin's creed выглядел так же убого.
Однако надмозг был ещё молодой, учился в шкалке и все было впереди.
Как же нынешних потребителей потрепало, аж в игры играть разучились. // Денис Иванов
Ты хоть книги почитай что ли... А то вычленять разум в этом потоке сознания проблематично.
Тоже ржу над нытиками, игра максимум похожа на первые части со всеми их плюсами и минусами!
Я не играл в нее не потому что я эстет или какой-то ценитель, я не играл потому что игра откровенно слабая как в плане сюжета так и в плане геймплея. // Aukhat Akim
очередное подтверждение что идти на поводу у бумеров фанатов миссий на преследования с кривым паркуром - нельзя
Причëм тут бумеры, они по сути ничего не решают? Юбики просто бездарные овощи.