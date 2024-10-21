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Assassin's Creed: Mirage 05.10.2023
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица
7 1 045 оценок

Assassin's Creed Mirage показала худший старт в Steam в сравнении с последними играми серии

Gruz_
Новости

Напомним, что после продолжительного времени пребывания в качестве PC-эксклюзива в других цифровых магазинах Assassin's Creed Mirage наконец-то появилась в Steam. К сожалению для французов, первые дни продаж Assassin's Creed Mirage в Steam, по всей видимости, не задались. Как известно, релиз игры состоялся в октябре 2023 года, так что пользователям Valve потребовался целый год, чтобы получить доступ к игре.

Как видно из статистики SteamDB, где ведется учет различных данных, связанных со Steam, пиковое количество игроков в Assassin's Creed Mirage составило всего 7 336 человек. Чтобы осознать, насколько незначительным кажется этот показатель, достаточно сравнить его с показателями других игр саги:

Возможно, со временем интерес к приключениям Басина в Багдаде IX века у игроков и появится, но на данный момент уровень заинтересованности игрой остается крайне слабым.

17
28
Комментарии: 28
Ваш комментарий
Диванный Боец

Пора уже закрываться и престать насиловать труп, Француа

17
Night Strider

но АС про негра хочет побить этот рекорд

4
Real Slim Shady

Потому что это худшая часть AC Creed, так как ассасин про ассасинов изжил себя ещё во времена историй Эцио. Старые фанаты не играют, а новым фанатам ваши капюшонники не нужны, дайте уже экшна как было в Odyssey и Valhalla!

3
PatronizingUnferth

Согласен лучшие части Odyssey и Valhalla!

-4
-zotik-

Ну после трилогии она выглядит как демка. В трилогии контента 50-100ч, а тут я платину за 18ч взял. Не успел поиграть, а все закончилось, прям как первые части

1
tvorog8088

Так собственно у тех у кого есть юплей есть и стим, те кто хотели купили на юплей, особого роста и не должно быть.

3
TastelessGerman

А ведь нужно просто убрать привязку к юбисрофт конект и снять защиту. Тогда игра не будет настолько провальной

3
AndruhaGruz
2
Beckinsale

Не, 36 евро полное издание за DLC, не возьму. За условные 10 евро еще ок, для коллекции и пары часов после работы поиграть.

Там же все тоже самое просто в другой обертке.

1
digitalkid

AC продается по предыдущим частям. Если перед этим выходила часть супер, то и продажи были отличные. Вальгалла после Одиссеи продалась отлично только потому что Одиссея была хитом.

1
Пользователь ВКонтакте

Лучшая часть четвертая, и то там ассасины не нужны) // Немой Ник

0
Пользователь ВКонтакте

Я тащемта согласен, что атсасины вобще не нужны, но если уж игра называется атсасин крид.. // Александр Ковалёв

-4
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Как будто в новых частях их наличие оправдывается, ни яблока Эдема, ни анимуса, чисто спартанские бои // Немой Ник

0
Пользователь ВКонтакте

Кто то удивлен? // Miracle Ramzes

0
William Dwight

Если я не играл ни в один из асасинов и меня бесит автолвлинг, мне понравится эта игра?

0
PayneMax

Так все кто хотел уже давно купили и прошли.

0
Yoshemitsu

Assassin's Creed Syndicate пик 3634

Assassin's Creed Unity 9232

И чо?

0
goodneighbor

И ТО

1
Олег Дудин

У игры репутация "собрали из того, что было, на сдачу".

0
Ezdeaz

мираж и есть последняя игра серии -_-

0
Пользователь ВКонтакте

чекните лучше демку китайского соулслайка с постапокалипсисом и тяками. обалденная игра // Дмитрий Иванов

-2
антон фекалис

калловая серия про кривой паркур

-2
Пользователь ВКонтакте

М-да.
Та ошибка про "игрокав" в текущем времени не лищняя, ибо играки что раньше были играками, что сейчас, просто раньше им в голову не приходило стенать о том что их кто то там обманывает и впаривают дичь, а сейчас внезапно 40-50 летние надмозги обрели сознание и тешут себя эстетами цифровой культуры, и упорно, курам насмех байкотируют mirage игнорируя тот факт, что первый assassin's creed выглядел так же убого.
Однако надмозг был ещё молодой, учился в шкалке и все было впереди.
Как же нынешних потребителей потрепало, аж в игры играть разучились. // Денис Иванов

-4
muturutu

Ты хоть книги почитай что ли... А то вычленять разум в этом потоке сознания проблематично.

2
PayneMax

Тоже ржу над нытиками, игра максимум похожа на первые части со всеми их плюсами и минусами!

1
Пользователь ВКонтакте

Я не играл в нее не потому что я эстет или какой-то ценитель, я не играл потому что игра откровенно слабая как в плане сюжета так и в плане геймплея. // Aukhat Akim

0
Extor Menoger

очередное подтверждение что идти на поводу у бумеров фанатов миссий на преследования с кривым паркуром - нельзя

-6
Jarvis666

Причëм тут бумеры, они по сути ничего не решают? Юбики просто бездарные овощи.

5