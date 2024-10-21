Assassin's Creed Mirage показала худший старт в Steam в сравнении с последними играми серии

Напомним, что после продолжительного времени пребывания в качестве PC-эксклюзива в других цифровых магазинах Assassin's Creed Mirage наконец-то появилась в Steam. К сожалению для французов, первые дни продаж Assassin's Creed Mirage в Steam, по всей видимости, не задались. Как известно, релиз игры состоялся в октябре 2023 года, так что пользователям Valve потребовался целый год, чтобы получить доступ к игре.

Как видно из статистики SteamDB, где ведется учет различных данных, связанных со Steam, пиковое количество игроков в Assassin's Creed Mirage составило всего 7 336 человек. Чтобы осознать, насколько незначительным кажется этот показатель, достаточно сравнить его с показателями других игр саги:

Возможно, со временем интерес к приключениям Басина в Багдаде IX века у игроков и появится, но на данный момент уровень заинтересованности игрой остается крайне слабым.