Assassin's Creed Mirage получила официальную совместимость со Steam Deck

Спустя почти два года после релиза в Steam приключенческий экшен Assassin's Creed Mirage официально получил статус совместимости со Steam Deck. Теперь игра прошла проверку Valve и может считаться полностью адаптированной для портативной консоли.

Ранее проект уже демонстрировал хорошую производительность на Steam Deck, однако официальной отметки совместимости не имел. После выхода небольшого обновления Ubisoft игра успешно прошла процедуру верификации, что гарантирует корректную работу управления, интерфейса и основных функций без необходимости дополнительной настройки.

Таким образом, владельцы Steam Deck смогут комфортно пройти историю Басима в дороге, не прибегая к пользовательским настройкам или обходным решениям.