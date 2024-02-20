Assassin's Creed Mirage получила режим перманентной смерти с удалением сохранения благодаря новому обновлению

Ubisoft выпустила обновление 1.0.7 для Assassin’s Creed Mirage. По словам команды, оно добавляет новую функцию перманентной смерти под названием Испытание полной синхронизации.
Размер обновления отличается в зависимости от платформы:
- Xbox Series X|S: ~4,59 ГБ
- Xbox One: ~3,15 ГБ
- PlayStation 5: ~1,94 ГБ
- PlayStation 4: ~5,31 ГБ
- ПК: ~4,85 ГБ
При включении Полной синхронизации Басим десинхронизируется с анимусом в случае его смерти или совершения противоправных действий. И вот в чем загвоздка. Если вы умрете, игра навсегда удалит ваш файл сохранения. Другими словами, это механика вечной смерти.
В обновлении 1.0.7 также добавлена новая функция, благодаря которой игроки теперь могут носить в качестве экипировки любой свой костюм. Более того, он добавляет в мир неожиданную пасхалку — нового особого убийцу, которого вы можете встретить, прогуливаясь по улицам.
Также стоит отметить, что патч 1.0.7 исправляет ошибку игрового процесса, затрагивающую ваших врагов. Теперь ваши дымовые шашки будут поражать врагов, когда они попытаются поднять тревогу.
Этот последний патч также содержит ряд исправлений. Например, исправлена проблема с физикой при прыжках в костюмах Рошана, решены некоторые проблемы с освещением. Кроме того, он приносит несколько улучшений стабильности.
Полные примечания к патчу доступны по ссылке.