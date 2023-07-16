Assassin's Creed: Mirage получила возрастной рейтинг 17+ от ESRB за кровь, насилие, наркотики и ненормативную лексику

Появились рейтинг и краткое изложение Assassin’s Creed: Mirage от ESRB. Совет по рейтингу развлекательного программного обеспечения присвоил игре оценку «M» для взрослых и упоминает кровь, ссылки на наркотики, жесткое насилие и ненормативную лексику. Кроме того, рейтинг также подтверждает, что в игре будут микротранзакции, чего и следовало ожидать от игры Assassin’s Creed.
Это приключенческая игра, в которой игроки берут на себя роль вора/убийцы, сражающегося с тайным орденом в древнем Багдаде. Игроки исследуют среду открытого мира, выполняя миссии (например, ища предметы, сражаясь с врагами) и используя скрытность для убийства человеческих целей. Игроки используют мечи, кинжалы, стрелы и скрытый клинок, чтобы убивать солдат, товарищей-убийц и персонажей-боссов в неистовом рукопашном бою. Бои сопровождаются криками боли и частыми брызгами крови. Катсцены также изображают случаи насилия: связанного заключенного медленно протыкают ножом; жертва убита через повешение. В игре появляются слова «f**k» и «sh*t».
Assassin’s Creed: Mirage выйдет 12 октября этого года на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК.
У предыдущих игр так же было.
Ненормативную лексику? Учитывая сеттинг, страшнее "шайтанов" я там ничего не больше не представляю.
А если говорить про современность... Ну, скуден умишко того, кто не может выразить свою мысль без мата.
Толи я пропускаю мимо ушей и глаз подобное, толи ESRB видит то чего не вижу я, но про наркотики ESRB пишет чуть ли не в 90% видеоигр, но я могу от силы припомнить в 20-30% что они прям упоминаются, или видно как их употребляют и то прям надо подумать
Если для них ненормативная лексика это "чёрт", то это весьма слабое ругательство.