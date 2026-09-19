Assassin's Creed Mirage получила заметный прирост FPS после удаления Denuvo - независимый тест показал почти 15%

Пользователь Reddit kevinj933 провёл независимое сравнение двух версий Assassin's Creed Mirage и обнаружил заметную разницу в производительности после полного удаления Denuvo. В одной версии защита оставалась внутри исполняемого файла и лишь обходилась средствами взлома, а в другой, по заявлению группы RUNE, Denuvo и VMProtect были полностью удалены из EXE.

Тестирование проводилось в 1080p на системе с Intel Core i7-13700K, GeForce RTX 5080, 64 ГБ оперативной памяти и SSD Samsung 990 Pro на 4 ТБ под управлением Windows 11 25H2. При стандартных настройках графики версия с сохранённой Denuvo показала в среднем 162 FPS, тогда как после удаления защиты результат вырос до 186 FPS. Прирост составил около 14,8%.

Ещё заметнее изменилась минимальная частота кадров: с 51 до 90 FPS, что соответствует увеличению примерно на 76,5%. При этом максимальный показатель практически не изменился — 232 против 233 FPS.

Разница наблюдается и в размере исполняемого файла. EXE с Denuvo занимал 496 МБ, тогда как после обработки RUNE его размер сократился до 102 МБ — почти в 4,9 раза.

RUNE утверждает, что удалила VMProtect, около 200 виртуализированных блоков Denuvo, восстановила 261 обфусцированный блок и реконструировала около 25 тысяч stolen function bodies.

Впрочем, пока эти результаты стоит рассматривать как независимый пользовательский эксперимент. Одного теста недостаточно, чтобы делать окончательный вывод о влиянии Denuvo на производительность Assassin's Creed Mirage, однако разница в среднем и особенно минимальном FPS выглядит достаточно заметной, чтобы заслуживать дальнейшей проверки.