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Assassin's Creed Mirage 05.10.2023
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица
7.3 1 942 оценки

Assassin's Creed Mirage получила заметный прирост FPS после удаления Denuvo - независимый тест показал почти 15%

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Пользователь Reddit kevinj933 провёл независимое сравнение двух версий Assassin's Creed Mirage и обнаружил заметную разницу в производительности после полного удаления Denuvo. В одной версии защита оставалась внутри исполняемого файла и лишь обходилась средствами взлома, а в другой, по заявлению группы RUNE, Denuvo и VMProtect были полностью удалены из EXE.

Тестирование проводилось в 1080p на системе с Intel Core i7-13700K, GeForce RTX 5080, 64 ГБ оперативной памяти и SSD Samsung 990 Pro на 4 ТБ под управлением Windows 11 25H2. При стандартных настройках графики версия с сохранённой Denuvo показала в среднем 162 FPS, тогда как после удаления защиты результат вырос до 186 FPS. Прирост составил около 14,8%.

Ещё заметнее изменилась минимальная частота кадров: с 51 до 90 FPS, что соответствует увеличению примерно на 76,5%. При этом максимальный показатель практически не изменился — 232 против 233 FPS.

Разница наблюдается и в размере исполняемого файла. EXE с Denuvo занимал 496 МБ, тогда как после обработки RUNE его размер сократился до 102 МБ — почти в 4,9 раза.

RUNE утверждает, что удалила VMProtect, около 200 виртуализированных блоков Denuvo, восстановила 261 обфусцированный блок и реконструировала около 25 тысяч stolen function bodies.

RUNE заявила о полном удалении Denuvo и VMProtect из Assassin's Creed Mirage

Впрочем, пока эти результаты стоит рассматривать как независимый пользовательский эксперимент. Одного теста недостаточно, чтобы делать окончательный вывод о влиянии Denuvo на производительность Assassin's Creed Mirage, однако разница в среднем и особенно минимальном FPS выглядит достаточно заметной, чтобы заслуживать дальнейшей проверки.

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Комментарии:  22
Ваш комментарий
akkk 1

Защитники Дерьмуво ваш выход быстро на защиту и написать почему без дерьмувы фпс вырос!

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Milvago

Так вроде не новость, что Denuvo убивает производительность
Вроде не первая игра, с которой его снимают. И всюд