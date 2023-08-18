Assassin's Creed Mirage получит финальный закулисный трейлер сегодня вечером

Компания Ubisoft объявила о том, что сегодня вечером будет выпущен трейлер для грядущей Assassin's Creed Mirage, посвященный тому, как студия создавала Багдад IX века.
Студия также сообщила, что это будет последний закулисный ролик, выпущенный студией в преддверии выхода Assassin's Creed Mirage, которая должна появиться на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и PC 5 октября.
Недавно создатели сообщили, что игра выйдет на неделю раньше: компания объявила, что Assassin's Creed Mirage отравилась на золото. Это означает, что основная разработка игры завершена, а ее мастер-копия отправлена в Sony и Microsoft для сертификации с целью выпуска на консолях.
Недавно Ubisoft также объявила, что Assassin's Creed Mirage не будет слишком длинной, как Origins, Odyssey и Valhalla, а сосредоточится на более плотном прохождении, которое займет у игроков около 15-20 часов.
Ну как сериал, 1 сезон
Жду! Кто нибудь пробовал уже покупать через эпик геймс через смену региона? На Авито есть возможность купить, но там к тебе заходит человек на акк, меняет регион и покупает. Но цена 4.5 - 5к как правило.Возможно кто то покупал как то иначе.
3800 на фанпее
Там же акки продают разве нет? а не сами игры
Я имею ввиду. На авито придется давать пароль и человек зайдет в твой акк, на фан пее продают готовые акки турецкие допустим с купленной игрой. Но и там и там риск, что акк украдут. Я не знаю сильно за эпик геймс, но там нельзя гифтом дарить игры как в стиме? Ключи те же самые
Может ты откроешь сайт и сам посмотришь предложения?