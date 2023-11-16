Assassin's Creed Mirage получит Новую игру+ и режим перманентной смерти в бесплатном декабрьском обновлении

Ubisoft объявила, что в декабре этого года Assassin’s Creed Mirage получит бесплатное обновление, которое будет включать в себя режим «Новая игра+» и дополнительный режим перманентной смерти, который игроки смогут включить независимо от выбранного уровня сложности.
Новость пришла из официального аккаунта игры в Твиттере, в котором содержалось короткое заявление, в котором просто говорилось, что эти режимы уже в пути, и обновление будет доступно всем игрокам бесплатно.
«Мы вас слышим: режим «Новая игра +» для Assassin’s Creed Mirage будет доступен в бесплатном обновлении в декабре этого года. А для опытных ассасинов вместе с НГ+ появится дополнительный режим перманентной смерти, который также доступен на всех уровнях сложности!»
Однако Ubisoft не поделилась фактической датой обновления, а лишь сообщила, что «более подробная информация появится в ближайшее время».
а вдруг баг игрок поймает и умрет?) ппц обидно наверное будет