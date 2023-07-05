Assassin's Creed Mirage поможет игрокам в изучении истории с помощью новой функции ©

Сегодня компания Ubisoft объявила о новой функции, которая будет включена в предстоящую игру Assassin's Creed Mirage.

Эта функция называется "История Багдада" и делает практически то же самое, что написано на обложке: предлагает игрокам интерактивный способ узнать о богатой истории и культуре, лежащей в основе сюжета игры.

В городе можно найти 66 исторических объектов, разделенных на пять категорий: Искусство и наука; верования и повседневная жизнь; придворная жизнь; экономика; и правительство. Каждый объект был создан в сотрудничестве с такими учреждениями, как Коллекция Давида, Институт арабского мира, Коллекции Халили и Музей исламского искусства, культуры и дизайна Шангри Ла. Вы можете найти учебный текст и изображения из коллекций этих учреждений, которые помогут вам узнать о Багдаде.

Пресс-релиз включает комментарий Тьерри Ноэля, главы отдела гуманитарных наук и вдохновения Ubisoft, объясняющий философию этого дополнения к игре.

Assassin's Creed всегда стремится к тому, чтобы игроки могли узнать больше о захватывающих исторических событиях и эпохах, которые она исследует. Благодаря информации, собранной экспертами, "История Багдада" предлагает основанный на исследованиях взгляд на Багдад IX века и империю Аббасидов, преодолевая предубеждения и клише, часто связанные с ними. Наше сотрудничество с уважаемыми партнерами и экспертами для воплощения этой функции в Assassin's Creed Mirage еще раз подчеркивает стремление к аутентичности и точности, которое является отличительной чертой серии.

Assassin's Creed Mirage выйдет на PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One и PC 12 октября 2023 года.