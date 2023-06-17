Assassin's Creed: Mirage 12.10.2023
7.3 344 оценки

Assassin's Creed Mirage позволит вам выбрать свой собственный путь к мастеру-ассасину

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monk70
Новости

Предстоящая игра Ubisoft для Assassin’s Creed Mirage действительно имеет потенциал стать одной из лучших игр в серии — и недавнее глубокое погружение в геймплей только укрепляет эту точку зрения. Эта история, прославляющая оригинальную игру Assassin’s Creed во многих отношениях, следует за уличным вором Басимом, который поднимается по карьерной лестнице в Ордене ассасинов, чтобы освободить Багдад из-под контроля Ордена Древних.

В интервью Wccftech директор по повествованию Сара Болье подтвердила, что Ubisoft не собирается диктовать, в каком порядке вы будете решать свои основные задачи в Assassin’s Creed Mirage — или как вы будете их решать.

На вопрос, станет ли бой все более трудным, если Басим «идет к определенной цели, не достигнув сначала определенного ранга», Болье ответила, что игроки «могут выполнять каждую цель так, как они хотят, в том порядке, в котором они хотят». В Assassin’s Creed Mirage каждый раз, когда вы уничтожаете главную цель, Басим должен повышать ранг в Ордене ассасинов. Итак, к тому времени, когда вы убьете последнего члена Ордена Древних в Багдаде, Басим должен — теоретически — стать мастером-ассасином.

Однако, несмотря на объяснение того, что причина отсутствия выбора персонажа в игре заключается в том, что «эволюция Басима очень специфична и должна привести к другим играм Assassin's Creed», Болье сообщила об уровене свободы, который мы не ожидали, учитывая тот факт, что это будет компактное повествование, похожее на оригинальную серию игр Assassin's Creed, а не гигантская феерия с открытым миром, такая как Origins, Odyssey или Valhalla.

Если вам интересно, что еще мы узнали о повествовании Assassin's Creed Mirage, кроме того факта, что оно кажется совершенно не связанным с самими членами Ордена Древних, вам будет приятно узнать, что Болье подтвердила, что в этой игре «есть новые элементы, связанные с Ису», и что единственный современный раздел находится в начале игры.

Итак, как только мы пройдем через введение, которое должно установить, что мы все еще находимся в Анимусе и почему Басим из Assassin's Creed Mirage — который также является главным современным героем — мы повторно исследуем этот период его истории.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
TheNikolay00
недавнее глубокое погружение в геймплей

Мне кажется можно написание новостей доверить нейросети, все равно разницы не будет

4
Pavlissimus

Показали автоубийства из Splinter cell conviction, ловушки для преследователей из Need for speed Most Wanted, и бесполезные гранаты из AC Revelation.

Нам разрешат их использовать в любом порядке. И эти миссии тоже в любом порядке, а значит они между собой не связаны каким то интересным сюжетом, как было и в AC Ragnarok, чьим DLC эта игра изначально и создавалась.

Выводы каждый сделает для себя сам.

3
Axe1St

Столько прям новостей про этот мираж

обычно от такого, игра получается как какой-нибудь шлак

1
FURYbushmaster

сколько там 3500? за 15 часов игры

1