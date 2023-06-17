Assassin's Creed Mirage позволит вам выбрать свой собственный путь к мастеру-ассасину

Предстоящая игра Ubisoft для Assassin’s Creed Mirage действительно имеет потенциал стать одной из лучших игр в серии — и недавнее глубокое погружение в геймплей только укрепляет эту точку зрения. Эта история, прославляющая оригинальную игру Assassin’s Creed во многих отношениях, следует за уличным вором Басимом, который поднимается по карьерной лестнице в Ордене ассасинов, чтобы освободить Багдад из-под контроля Ордена Древних.
В интервью Wccftech директор по повествованию Сара Болье подтвердила, что Ubisoft не собирается диктовать, в каком порядке вы будете решать свои основные задачи в Assassin’s Creed Mirage — или как вы будете их решать.
На вопрос, станет ли бой все более трудным, если Басим «идет к определенной цели, не достигнув сначала определенного ранга», Болье ответила, что игроки «могут выполнять каждую цель так, как они хотят, в том порядке, в котором они хотят». В Assassin’s Creed Mirage каждый раз, когда вы уничтожаете главную цель, Басим должен повышать ранг в Ордене ассасинов. Итак, к тому времени, когда вы убьете последнего члена Ордена Древних в Багдаде, Басим должен — теоретически — стать мастером-ассасином.
Однако, несмотря на объяснение того, что причина отсутствия выбора персонажа в игре заключается в том, что «эволюция Басима очень специфична и должна привести к другим играм Assassin's Creed», Болье сообщила об уровене свободы, который мы не ожидали, учитывая тот факт, что это будет компактное повествование, похожее на оригинальную серию игр Assassin's Creed, а не гигантская феерия с открытым миром, такая как Origins, Odyssey или Valhalla.
Если вам интересно, что еще мы узнали о повествовании Assassin's Creed Mirage, кроме того факта, что оно кажется совершенно не связанным с самими членами Ордена Древних, вам будет приятно узнать, что Болье подтвердила, что в этой игре «есть новые элементы, связанные с Ису», и что единственный современный раздел находится в начале игры.
Итак, как только мы пройдем через введение, которое должно установить, что мы все еще находимся в Анимусе и почему Басим из Assassin's Creed Mirage — который также является главным современным героем — мы повторно исследуем этот период его истории.
Мне кажется можно написание новостей доверить нейросети, все равно разницы не будет
Показали автоубийства из Splinter cell conviction, ловушки для преследователей из Need for speed Most Wanted, и бесполезные гранаты из AC Revelation.
Нам разрешат их использовать в любом порядке. И эти миссии тоже в любом порядке, а значит они между собой не связаны каким то интересным сюжетом, как было и в AC Ragnarok, чьим DLC эта игра изначально и создавалась.
Выводы каждый сделает для себя сам.
Столько прям новостей про этот мираж
обычно от такого, игра получается как какой-нибудь шлак
сколько там 3500? за 15 часов игры