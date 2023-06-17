Assassin's Creed Mirage позволит вам выбрать свой собственный путь к мастеру-ассасину ©

Предстоящая игра Ubisoft для Assassin’s Creed Mirage действительно имеет потенциал стать одной из лучших игр в серии — и недавнее глубокое погружение в геймплей только укрепляет эту точку зрения. Эта история, прославляющая оригинальную игру Assassin’s Creed во многих отношениях, следует за уличным вором Басимом, который поднимается по карьерной лестнице в Ордене ассасинов, чтобы освободить Багдад из-под контроля Ордена Древних.

В интервью Wccftech директор по повествованию Сара Болье подтвердила, что Ubisoft не собирается диктовать, в каком порядке вы будете решать свои основные задачи в Assassin’s Creed Mirage — или как вы будете их решать.

На вопрос, станет ли бой все более трудным, если Басим «идет к определенной цели, не достигнув сначала определенного ранга», Болье ответила, что игроки «могут выполнять каждую цель так, как они хотят, в том порядке, в котором они хотят». В Assassin’s Creed Mirage каждый раз, когда вы уничтожаете главную цель, Басим должен повышать ранг в Ордене ассасинов. Итак, к тому времени, когда вы убьете последнего члена Ордена Древних в Багдаде, Басим должен — теоретически — стать мастером-ассасином.

Однако, несмотря на объяснение того, что причина отсутствия выбора персонажа в игре заключается в том, что «эволюция Басима очень специфична и должна привести к другим играм Assassin's Creed», Болье сообщила об уровене свободы, который мы не ожидали, учитывая тот факт, что это будет компактное повествование, похожее на оригинальную серию игр Assassin's Creed, а не гигантская феерия с открытым миром, такая как Origins, Odyssey или Valhalla.

Если вам интересно, что еще мы узнали о повествовании Assassin's Creed Mirage, кроме того факта, что оно кажется совершенно не связанным с самими членами Ордена Древних, вам будет приятно узнать, что Болье подтвердила, что в этой игре «есть новые элементы, связанные с Ису», и что единственный современный раздел находится в начале игры.

Итак, как только мы пройдем через введение, которое должно установить, что мы все еще находимся в Анимусе и почему Басим из Assassin's Creed Mirage — который также является главным современным героем — мы повторно исследуем этот период его истории.