Assassin's Creed Mirage стала очередной игрой с пометкой "PS5 Pro Enhanced"

Страница Assassin's Creed Mirage в PlayStation Store претерпела небольшое обновление. На ней появилась пометка «PS5 Pro Enhanced», подтверждающая, что игра Ubisoft станет еще одной из тех, что используют технологии нового «железа».

Пока неизвестно, какими именно улучшениями обзаведется игра с Басимом ибн Исхаком в главной роли, но кое-какие представления на этот счет все-таки есть. Благодаря PS5 Pro игры с пометкой «Enhanced» отличаются качеством графики, более высоким FPS и даже улучшенной трассировкой лучей. Кроме того, здесь есть и функция PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), использующая технологию, основанную на базе искусственного интеллекта и машинного обучения, для реконструкции пикселей без потери частоты кадров.

В PS Store и на физических носителях вы уже можете увидеть ярлык «PS5 Pro Enhanced», на ряде игр. На данный момент в списке более 80 игр - от PlayStation Studios, таких как God Of War Ragnorek и Horizon Forbidden West, до сторонних разработчиков, таких как Lies of P и Resident Evil 4.

В продажу консоль PS5 Pro поступит 7 ноября 2024 года.