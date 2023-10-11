Assassin's Creed Mirage стала самой успешной игрой серии на PS5 и Xbox Series X/S

Assassin's Creed Mirage вышла 6 дней назад, но уже привлекла большое количество игроков. Ubisoft сообщила, что последняя часть серии стала самой популярной на консолях PS5 и Xbox Series X/S.
Спасибо, что присоединились к нам в этом невероятном путешествии, которое прославляет, чтит и развивает 15-летнее наследие серии Assassin's Creed. Мы очень счастливы, что наш опыт возвращения к истокам был принят сообществом. Поскольку количество игроков соответствует числу прошлых успешных релизов, таких как Assassin's Creed Origins и Assassin's Creed Odyssey, мы тронуты положительным приемом. Мы также с гордостью сообщаем, что Assassin's Creed Mirage на сегодняшний день является крупнейшим запуском игры нового поколения с точки зрения продаж копий в Ubisoft (PS5, Xbox Series X/S). Поздравляем Bordeaux Studio и всех ее партнеров по проекту с этим достижением.
Ubisoft также поделилась некоторыми интересными достижениями сообщества за первую неделю Mirage:
- Игроки провели 479 лет в паркуре на крышах Багдада.
- Игроки совершили 60 миллионов прыжков веры.
- 1,2 миллиона уличных кошек были поглажены.
Так на пс5 и иксбокс икс только мираж и вышел. Вальхалу в основном брали на паст гене из-за дефицита Некст гена.
Подловили вы их)
Игра с оценкой "проходняк"
ясно, пойду дристану
Чего?
251 762 400 минут паркура наверное