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Assassin's Creed: Mirage 05.10.2023
7.1 602 оценки

Assassin's Creed Mirage стала самой успешной игрой серии на PS5 и Xbox Series X/S

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monk70
Новости

Assassin's Creed Mirage вышла 6 дней назад, но уже привлекла большое количество игроков. Ubisoft сообщила, что последняя часть серии стала самой популярной на консолях PS5 и Xbox Series X/S.

Спасибо, что присоединились к нам в этом невероятном путешествии, которое прославляет, чтит и развивает 15-летнее наследие серии Assassin's Creed. Мы очень счастливы, что наш опыт возвращения к истокам был принят сообществом. Поскольку количество игроков соответствует числу прошлых успешных релизов, таких как Assassin's Creed Origins и Assassin's Creed Odyssey, мы тронуты положительным приемом. Мы также с гордостью сообщаем, что Assassin's Creed Mirage на сегодняшний день является крупнейшим запуском игры нового поколения с точки зрения продаж копий в Ubisoft (PS5, Xbox Series X/S). Поздравляем Bordeaux Studio и всех ее партнеров по проекту с этим достижением.

Ubisoft также поделилась некоторыми интересными достижениями сообщества за первую неделю Mirage:

  • Игроки провели 479 лет в паркуре на крышах Багдада.
  • Игроки совершили 60 миллионов прыжков веры.
  • 1,2 миллиона уличных кошек были поглажены.
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Комментарии: 6
Ваш комментарий
СнопакДоминатор

Так на пс5 и иксбокс икс только мираж и вышел. Вальхалу в основном брали на паст гене из-за дефицита Некст гена.

0
хренагу6ка

Подловили вы их)

0
XODOK5

Игра с оценкой "проходняк"

0
Protocol10

ясно, пойду дристану

0
KindlyZach
"479 лет провели игроки в паркуре на крышах Багдада"

Чего?

-1
SGate

251 762 400 минут паркура наверное

0