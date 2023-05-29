Assassin's Creed Mirage стоит 50 долларов и включает бесплатное обновление для PS5 ©

Assassin’s Creed Mirage будет стоить 50 долларов на всех платформах, что значительно ниже текущей цены в 70 долларов для игр для PS5 и Xbox Series X/S. Ubisoft также продолжает свои бесплатные обновления для разных поколений с Mirage, а версия за 50 долларов является кросс-генной. Это означает, что он будет включать в себя копию игры последнего поколения для PlayStation 4 и Xbox One, а также права на загрузку обновления текущего поколения для PS5 и Xbox Series X/S.

Это приятная новость для потребителей, которые чувствуют давление со стороны новой базовой цены в 70 долларов за новые игры. Часть геймеров считает, что 70 долларов — это слишком много для игр класса ААА, а данные о продажах Sony показывают, что потребители действительно покупают меньше игр, возможно, из-за более высоких затрат.

Стоит отметить, что Assassin's Creed Mirage не такая большая, как Valhalla, и изначально задумывалась как расширение для AC Valhalla, прежде чем она превратилась в отдельный проект. Действие происходит в Багдаде, и Басим, один из главных героев Valhalla, будет играть главную роль в этом приключении.