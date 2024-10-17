Assassin's Creed Mirage уже можно купить в Steam со скидкой 50%

Ubisoft больше не хочет шутить со Steam, и наконец-то на платформе Гейба Ньюэлла вышла Assassin's Creed Mirage - спустя целый год после ее первоначального релиза. Если вы ждали возможности отправиться в Багдад IX века и присоединиться к Басиму ибн Исхаку, то сейчас самое время вспомнить о слегка запылившемся скрытом клинке и погрузиться в очередное приключение в открытом мире.

Во время прохождения AC Mirage в Steam вы сможете получить в общей сложности 50 достижений, так что, если вам нравится охотиться за ними не меньше, чем расправляться с тамплиерами, у вас будет полно возможностей. Правда, минус (по крайней мере, для некоторых) в том, что для игры по-прежнему требуется аккаунт Ubisoft Connect.

Как и в случае с большинством релизов Ubisoft, в Steam сейчас действуют скидки на все доступные издания игры. Стандартное издание стоит $24,99, но если вы хотите получить дополнительные цифровые бонусы, то на выбор есть еще две версии - на все из них до 24 октября действует скидка 50%.