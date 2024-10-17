Assassin's Creed Mirage уже можно купить в Steam со скидкой 50%

Ubisoft больше не хочет шутить со Steam, и наконец-то на платформе Гейба Ньюэлла вышла Assassin's Creed Mirage - спустя целый год после ее первоначального релиза. Если вы ждали возможности отправиться в Багдад IX века и присоединиться к Басиму ибн Исхаку, то сейчас самое время вспомнить о слегка запылившемся скрытом клинке и погрузиться в очередное приключение в открытом мире.
Во время прохождения AC Mirage в Steam вы сможете получить в общей сложности 50 достижений, так что, если вам нравится охотиться за ними не меньше, чем расправляться с тамплиерами, у вас будет полно возможностей. Правда, минус (по крайней мере, для некоторых) в том, что для игры по-прежнему требуется аккаунт Ubisoft Connect.
Как и в случае с большинством релизов Ubisoft, в Steam сейчас действуют скидки на все доступные издания игры. Стандартное издание стоит $24,99, но если вы хотите получить дополнительные цифровые бонусы, то на выбор есть еще две версии - на все из них до 24 октября действует скидка 50%.
Даже если сделают скидку 150% всё равно не возьму.
Спасибо, теперь можно купить и играть.
тут лучше не писать о покупке чего-либо. заминусуют только так)
на пг одни пираты обитают
тут большая часть не знает как купить, а если и знает, то скачает в торренте и будут хныкать, что и так сойдет))
ну правильно нафига херню всякую покупать, тем более поддерживать этих рукожопых юбиков.
А не пох на минусы, и на мнение каких то неудачников ,которые дальше своей комнаты не уходили? Или я чего то не понимаю?
А вот и нет, я на 20% честный. И купит могу но не хочу. Не тот аспект.
Да и фиг с ними нормальных игр от них уже не дождёшься, они ещё могут в день икс изъят у вас игру ибо она вам не принадлежит.
Еще прошлую часть никак не пройду, а эта еще и без русской озвучки, подождет еще годик
Стоит конечно дешево, но я в демку играл и вообще не зашло. Так что мимо
Когда в зелёный стим завезут там и погляжу.
Мне нравится и я купил! На мой взгляд лучшие, начиная с Истоки!!!!
недоступен в России(
на плати.ру за 1450 есть. только гифтами. ключей не будет.
спасибо за наводку, приобрел по этой цене :)
А оно надо? зайдите в первого азазина и нечего не потеряете... так же как и в мираже бегай туда суда выясняй инфу и убивай цели...
В этом и прикол игры
В этом ключевой недостаток игры и первых ассасинов в целом. Именно поэтому возвращение назад к истокам изначально была плохая идея. Мираж очень фиговый как ассасин, если честно. Даже Вальгалла в этом плане лучше.