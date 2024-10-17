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Assassin's Creed: Mirage 05.10.2023
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица
7 1 042 оценки

Assassin's Creed Mirage уже можно купить в Steam со скидкой 50%

Gruz_
Новости

Ubisoft больше не хочет шутить со Steam, и наконец-то на платформе Гейба Ньюэлла вышла Assassin's Creed Mirage - спустя целый год после ее первоначального релиза. Если вы ждали возможности отправиться в Багдад IX века и присоединиться к Басиму ибн Исхаку, то сейчас самое время вспомнить о слегка запылившемся скрытом клинке и погрузиться в очередное приключение в открытом мире.

Во время прохождения AC Mirage в Steam вы сможете получить в общей сложности 50 достижений, так что, если вам нравится охотиться за ними не меньше, чем расправляться с тамплиерами, у вас будет полно возможностей. Правда, минус (по крайней мере, для некоторых) в том, что для игры по-прежнему требуется аккаунт Ubisoft Connect.

Как и в случае с большинством релизов Ubisoft, в Steam сейчас действуют скидки на все доступные издания игры. Стандартное издание стоит $24,99, но если вы хотите получить дополнительные цифровые бонусы, то на выбор есть еще две версии - на все из них до 24 октября действует скидка 50%.

2
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
saa0891

Даже если сделают скидку 150% всё равно не возьму.

3
Grizzly_GC

Спасибо, теперь можно купить и играть.

1
Александр Назарко

тут лучше не писать о покупке чего-либо. заминусуют только так)
на пг одни пираты обитают

1
Юркец Александр Назарко

тут большая часть не знает как купить, а если и знает, то скачает в торренте и будут хныкать, что и так сойдет))

-3
Dinozavrus Юркец

ну правильно нафига херню всякую покупать, тем более поддерживать этих рукожопых юбиков.

1
Albero Александр Назарко

А не пох на минусы, и на мнение каких то неудачников ,которые дальше своей комнаты не уходили? Или я чего то не понимаю?

-1
TRADS80 Александр Назарко

А вот и нет, я на 20% честный. И купит могу но не хочу. Не тот аспект.

0
kotasha

Да и фиг с ними нормальных игр от них уже не дождёшься, они ещё могут в день икс изъят у вас игру ибо она вам не принадлежит.

0
Kamishini1993

Еще прошлую часть никак не пройду, а эта еще и без русской озвучки, подождет еще годик

0
zjkjt
0
caliskan

Стоит конечно дешево, но я в демку играл и вообще не зашло. Так что мимо

0
Александр Дантес

Когда в зелёный стим завезут там и погляжу.

-1
Matrikc41

Мне нравится и я купил! На мой взгляд лучшие, начиная с Истоки!!!!

-4
KineticZim

недоступен в России(

-1
KING TV KineticZim

на плати.ру за 1450 есть. только гифтами. ключей не будет.

0
FENIXюша KING TV

спасибо за наводку, приобрел по этой цене :)

-1
Mazaxati

А оно надо? зайдите в первого азазина и нечего не потеряете... так же как и в мираже бегай туда суда выясняй инфу и убивай цели...

-7
-zotik-

В этом и прикол игры

0
Janekste -zotik-

В этом ключевой недостаток игры и первых ассасинов в целом. Именно поэтому возвращение назад к истокам изначально была плохая идея. Мираж очень фиговый как ассасин, если честно. Даже Вальгалла в этом плане лучше.

-4