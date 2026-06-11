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Assassin's Creed Mirage 05.10.2023
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица
7.3 1 896 оценок

Assassin's Creed Mirage впервые получила гипервизор-взлом Denuvo

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Для Assassin's Creed Mirage впервые вышло способ обхода защиты Denuvo на основе гипервизора. Обход защиты по прежнему позволяет запускать игру на процессорах AMD и Intel.

На данный момент игра уже имеет полноценный взлом от хакера Voices38. До этого в сеть утёк ранний билд проекта, который, несмотря на незавершённое состояние, позволял полностью пройти сюжетную кампанию.

Выход обновлённого обхода гипервизорной защиты Denuvo связан с недавним релизом официального патча 1.1.1 для игры.

Погрузитесь в историю Басима, ловкого и храброго вора, который отправляется в опасное путешествие по оживлённым и красочным улицам Багдада IX века, чтобы разгадать тайны своего рода и отомстить за обиды. По пути он знакомится с Незримыми, тайной и древней организацией ассасинов, которая открывает ему новые возможности и навыки. Басим становится смертоносным мастером-убийцей и навсегда меняет ход истории.

Остаётся дождаться обновления репака от FitGirl или от другого репакера, при условии что они уже есть, либо самостоятельно воспользоваться доступными файлами, выполнив необходимые настройки для корректной работы обновлённого гипервизора.

ПК
12
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
Аристов--Черный

Для "тренировки на кошках" сойдёт, а так-то нах она(и следующая) кому нужна? Хотя, может какой-то мазохист скупой и станет в это бегать?

4
Eclair_93

Зачем если нормальный кряк есть?

3
malars0

Вот уж что можно было и не взламывать...

2
Пользователь ВКонтакте

Зачем когда уже взломал воисес // Бобур Васильхонов

1
Red Salamandra

Ради мелкого патча тратить силы. Хотя если они уже думают за пару минут, то почему бы и нет.

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