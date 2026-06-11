Assassin's Creed Mirage впервые получила гипервизор-взлом Denuvo

Для Assassin's Creed Mirage впервые вышло способ обхода защиты Denuvo на основе гипервизора. Обход защиты по прежнему позволяет запускать игру на процессорах AMD и Intel.

На данный момент игра уже имеет полноценный взлом от хакера Voices38. До этого в сеть утёк ранний билд проекта, который, несмотря на незавершённое состояние, позволял полностью пройти сюжетную кампанию.

Выход обновлённого обхода гипервизорной защиты Denuvo связан с недавним релизом официального патча 1.1.1 для игры.

Погрузитесь в историю Басима, ловкого и храброго вора, который отправляется в опасное путешествие по оживлённым и красочным улицам Багдада IX века, чтобы разгадать тайны своего рода и отомстить за обиды. По пути он знакомится с Незримыми, тайной и древней организацией ассасинов, которая открывает ему новые возможности и навыки. Басим становится смертоносным мастером-убийцей и навсегда меняет ход истории.

Остаётся дождаться обновления репака от FitGirl или от другого репакера, при условии что они уже есть, либо самостоятельно воспользоваться доступными файлами, выполнив необходимые настройки для корректной работы обновлённого гипервизора.