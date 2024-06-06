Assassin's Creed Mirage вышла на iOS с бесплатным прологом, достижениями и поддержкой контроллера PS5

Ubisoft выпустила Assassin’s Creed Mirage для устройств iPhone и iPad от Apple, что сделало ее первой консольной игрой компании, вышейдшей на мобильных устройствах. Пролог игры, продолжительностью около девяноста минут, будет бесплатным для всех, после чего игрокам необходимо будет обновиться до полной версии игры.

Как было объявлено ранее, релиз Mirage для iOS также включает интеграцию с Ubisoft Connect, что обеспечивает тот же прогресс, награды и внутриигровые испытания, которые существуют в версиях для ПК и консолей. Подключение к учетной записи Ubisoft является обязательным при запуске, после чего игроки могут продолжить игру в автономном режиме. Игра также поддерживает Game Center от Apple, через который можно зарабатывать достижения. Мобильный порт игры включает три графических параметра — «Низкий», «Средний» и «Высокий», каждый из которых изменяет настройки и разрешение игры.

На M1 iPad Pro игра работает со скоростью около 30 кадров в секунду на высоких настройках, а на средних — с 40-45 кадрами в секунду. Хотя ее экранный пользовательский интерфейс можно настраивать, лучший способ играть в нее — использовать беспроводной контроллер. Контроллер DualSense от PS5 отлично работает с портом и идеален, поскольку он убирает неуклюжие значки управления с экрана.

Однако Mirage будет поддерживаться только на следующих устройствах:

iPhone — требуется iOS 17.4 или более поздняя версия с чипом A17 Pro (iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max)

iPad — требуется iPadOS 17.4 или более поздняя версия с чипом M1 (iPad Air, iPad Pro)

На M1 iPad Pro игра занимает 15 ГБ памяти с бесплатным прологом, который может увеличиться после покупки остальной части игры.

Assassin's Creed Mirage доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и в App Store для iPhone и iPad.