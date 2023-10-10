Багдад и его окрестности на концепт-артах Assassin's Creed Mirage

В рамках празднования Всемирного дня архитектуры 2 октября в отеле "Аквариус" проходила выставка "Искусство, архитектура и фото на примере Assassin's Creed", посвященная игре Assassin's Creed Mirage от компании Ubisoft.
На выставке были представлены концепт-арты из Assassin's Creed Mirage, где можно было наглядно увидеть, как художникам Ubisoft удалось воссоздать Багдад времен его расцвета, с его кварталами и архитектурными особенностями империи Аббасидов, правившей мусульманским миром на протяжении пяти веков.
Следует отметить, что на некоторых концепт-артах игры можно прочитать название Assassin's Creed Rift, но никак не Assassin's Creed Mirage. На самом деле Rift - это кодовое название Mirage, о котором стало известно от инсайдеров в начале 2022 года. В свое время Rift представлял собой аддон к Assassin's Creed Valhalla, но в итоге он стал самостоятельным игровым проектом.
Действие каждого эпизода серии Assassin's Creed от Ubisoft происходит в разных исторических эпохах - от Греции V века до н.э. (Assassin's Creed Odyssey 2018 года) до викторианского Лондона (Assassin's Creed Syndicate 2015 года). Assassin's Creed Mirage возвращается на Ближний Восток - место действия первого эпизода серии в 2007 году - и предлагает нам сыграть за мелкого воришку, который становится членом секты ассасинов - главных героев саги - в Багдаде IX века.
Assassin's Creed Mirage доступна с 5 октября на PC, PlayStation 4 и 5, Xbox One и Xbox Serie S/X.