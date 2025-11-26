ЧАТ ИГРЫ
Assassin's Creed Mirage 05.10.2023
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица
7.3 1 785 оценок

Бесплатное DLC для Assassin's Creed Mirage привлекло чуть более тысячи игроков в Steam

Gruz_ Gruz_

В свое время Assassin’s Creed Mirage называли возвращением франшизы к истокам. Ожидания были довольно высокими, к тому же игра в целом получилась неплохой, но взлететь в рейтингах популярности у игроков ей так и не удалось.

В Steam , Assassin’s Creed Mirage — самая неудачная игра серии, с наименьшим количеством игроков по сравнению с последними релизами. Не помогло и бесплатное DLC под названием «Долина памяти»: количество скачавших его оказалось весьма скромным - чуть более 1000 игроков, что отражает в целом восприятие Mirage.

Для контекста, количество игроков Assassin’s Creed Mirage в Steam достигало более 7000, что намного уступает показателям Shadows, Valhalla, Odyssey или Origins, несмотря на то, что игра получила «в основном положительные» отзывы в Steam.

В целом DLC неплохое. Оно даже ближе к тому, каким была серия в первые годы. Геймплей обновлен с добавлением некоторых популярных классических механик, да и сюжет получился неплохим. Правда, фаны не любят Басима и утверждают, что он самый скучный из всех главных героев последних игр, невзирая на то, что в Assassin’s Creed Valhalla он был одним из самых крутых второстепенных персонажей.

211186

Классное бесплатное длс, проходу с удовольствием

8
The Path to Yourself

Нямка 💩

4
DmitriyKats
Правда, фаны не любят Басима и утверждают, что он самый скучный из всех главных героев последних игр, невзирая на то, что в Assassin’s Creed Valhalla он был одним из самых крутых второстепенных персонажей.

Очень спорное утверждение.

4
ka27

Особенно спорно про то, что в Assassin’s Creed Valhalla он был одним из самых крутых второстепенных персонажей :)

4
Lekref

Только тысячу? Маловато.

4
Даздрасен Дыклоп

Так вчера же писали что у ДЛЦ ошеломительный успех, игроки кончают у монитора. Это выходит моник забрызгали всего пару залетных калек?)

4
ГАЗ-М20
Оно даже ближе к тому, каким была серия в первые годы.

Чисто формально - да, меньше фэнтези, контракты на убийство, много стелса и он снова важен, в паркуре снова появился прыжок. А по факту это все равно движок Вальгаллы со всеми вытекающими. Первые части ощущаются именно геймплейно совершенно иначе, те игры на других принципах построены. Но по сравнению с последними Ассассинами Мираж - не самая худшая часть.

3
Dennissio

Мне мираж зашёл, небольшое камерное приключение со средним сюжетом, но даже так оно лучше теней, в последние наиграл 2 часа и дропнул, выбесил кривой левел дизайн и непроходимые леса с отсутствием паркура

2
gliga142

Ну ничего себе - вот это скачок )