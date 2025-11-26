Бесплатное DLC для Assassin's Creed Mirage привлекло чуть более тысячи игроков в Steam

В свое время Assassin’s Creed Mirage называли возвращением франшизы к истокам. Ожидания были довольно высокими, к тому же игра в целом получилась неплохой, но взлететь в рейтингах популярности у игроков ей так и не удалось.

В Steam , Assassin’s Creed Mirage — самая неудачная игра серии, с наименьшим количеством игроков по сравнению с последними релизами. Не помогло и бесплатное DLC под названием «Долина памяти»: количество скачавших его оказалось весьма скромным - чуть более 1000 игроков, что отражает в целом восприятие Mirage.

Для контекста, количество игроков Assassin’s Creed Mirage в Steam достигало более 7000, что намного уступает показателям Shadows, Valhalla, Odyssey или Origins, несмотря на то, что игра получила «в основном положительные» отзывы в Steam.

В целом DLC неплохое. Оно даже ближе к тому, каким была серия в первые годы. Геймплей обновлен с добавлением некоторых популярных классических механик, да и сюжет получился неплохим. Правда, фаны не любят Басима и утверждают, что он самый скучный из всех главных героев последних игр, невзирая на то, что в Assassin’s Creed Valhalla он был одним из самых крутых второстепенных персонажей.