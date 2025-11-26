Бесплатное DLC для Assassin's Creed Mirage привлекло чуть более тысячи игроков в Steam

В свое время Assassin’s Creed Mirage называли возвращением франшизы к истокам. Ожидания были довольно высокими, к тому же игра в целом получилась неплохой, но взлететь в рейтингах популярности у игроков ей так и не удалось.
В Steam , Assassin’s Creed Mirage — самая неудачная игра серии, с наименьшим количеством игроков по сравнению с последними релизами. Не помогло и бесплатное DLC под названием «Долина памяти»: количество скачавших его оказалось весьма скромным - чуть более 1000 игроков, что отражает в целом восприятие Mirage.
Для контекста, количество игроков Assassin’s Creed Mirage в Steam достигало более 7000, что намного уступает показателям Shadows, Valhalla, Odyssey или Origins, несмотря на то, что игра получила «в основном положительные» отзывы в Steam.
В целом DLC неплохое. Оно даже ближе к тому, каким была серия в первые годы. Геймплей обновлен с добавлением некоторых популярных классических механик, да и сюжет получился неплохим. Правда, фаны не любят Басима и утверждают, что он самый скучный из всех главных героев последних игр, невзирая на то, что в Assassin’s Creed Valhalla он был одним из самых крутых второстепенных персонажей.
Классное бесплатное длс, проходу с удовольствием
Нямка 💩
Очень спорное утверждение.
Особенно спорно про то, что в Assassin’s Creed Valhalla он был одним из самых крутых второстепенных персонажей :)
Только тысячу? Маловато.
Так вчера же писали что у ДЛЦ ошеломительный успех, игроки кончают у монитора. Это выходит моник забрызгали всего пару залетных калек?)
Чисто формально - да, меньше фэнтези, контракты на убийство, много стелса и он снова важен, в паркуре снова появился прыжок. А по факту это все равно движок Вальгаллы со всеми вытекающими. Первые части ощущаются именно геймплейно совершенно иначе, те игры на других принципах построены. Но по сравнению с последними Ассассинами Мираж - не самая худшая часть.
Мне мираж зашёл, небольшое камерное приключение со средним сюжетом, но даже так оно лучше теней, в последние наиграл 2 часа и дропнул, выбесил кривой левел дизайн и непроходимые леса с отсутствием паркура
Ну ничего себе - вот это скачок )