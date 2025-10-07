Бесплатное дополнение для AC: Mirage предложит новые и хорошо знакомые поклонникам серии функции

Valley of Memory, бесплатное сюжетное дополнение для Assassin's Creed: Mirage, на удивление будет отличаться своей продолжительностью и предложит немало нововведений, в числе которых будут и те, которые хорошо запомнились поклонникам классических частей Assassin's Creed. По словам разработчиков, история добавит почти 6 часов игрового времени. В нее входят не только миссии, связанные с поиском отца Басима, но и дополнительные задания (в том числе контракты) в городе Аль-Ула.

Теперь стало известно, что новая локация будет разделена на сегменты. На юге карты находится сам Аль-Улу, котролируемый генералом Мусой ибн Нусайром. Рядом с ним расположена оазис, привлекающая путешественников — чем дальше от нее забредет Басим, тем больше опасностей ему грозит. Больше всего бандитов будет в северных, диких регионах. Разработчики рассказали, что именно в связи с особенностями нового региона, в котором меньше городских поселений и больше диких местностей, покрытых скалами, было решено усовершенствовать систему паркура в основной игре.

Будет добавлен так называемый «free jump», то есть возможность прыгать и подтягиваться в местах, где вокруг нет стен или объектов, от которых можно оттолкнуться. Улучшения коснутся и механики «выброса» (англ. eject), чтобы Басим мог оттолкнуться или отскочить назад, даже если поблизости нет никаких точек для подвешивания. Все эти улучшения можно будет в любой момент включить или отключить в меню игры.

Разработчики рассказали и о других важных нововведениях, которые появятся в Assassin’s Creed: Mirage в рамках обновления:

появится новая способность для Басима и уровень инструментов;

появится возможность повторять выполненные миссии и контракты;

будут разблокированы испытания, аналогичные тем, что были в первых частях серии — в частности, они будут требовать выполнения миссий в определенное время или запрещать использование орлиного зрения. После их выполнения игрок получит доступ к новым предметам, в том числе оружию.

Релиз Valley of Memory состоится 18 ноября. Все владельцы Assassin’s Creed: Mirage получат бесплатный доступ к новому контенту (он также должен быть доступен в рамках Xbox Game Pass Ultimate и PC Game Pass).