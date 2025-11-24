Бесплатное дополнение Valley of Memory для AC Mirage оказалось лучшим релизом Ubisoft за последние годы

Мало кто ожидал хорошего качества от дополнения Valley of Memory для Assassin's Creed Mirage, и причина проста — это DLC бесплатное. Тем не менее, Ubisoft на этот раз удивила всех. Дополнение «Долина памяти» поражает своим качеством, в первую очередь за счет исправления одного из самых больших недостатков Mirage, а именно несвязного сюжета. В бесплатном DLC сюжет о поисках пропавшего отца Басима получился вполне логичным и увлекательным.
Впечатляет и реализация нового, достаточно обширного региона Аль-Ула. Дополнение настолько богатое по содержанию, что на его прохождение уйдет примерно 7–10 часов. Кроме того, Ubisoft внесла множество исправлений в Mirage ( в частности, появились новые уровни сложности и улучшенная система управления, с упором на паркур).
Восторг геймеров уже сейчас можно увидеть на YouTube, где многие блогеры выкладывают свои восторженные отзывы касательно Assassin’s Creed Mirage: Valley of Memory. При этом средний пользовательский балл бесплатного DLC на портале Metacritic сейчас составляет 9,4/10 (PS5).
Что же, остается только надеяться, что это только начало пути Ubisoft к возвращению прежней формы. По слухам, выход ремейка Assassin's Creed 4 Black Flag ожидается в ближайшее время (по последним слухам, в первых месяцах 2026 года).
В "клавз оф ададз" мы ищем пропавшую маму Наое. (в том числе добавили новые уровни сложности и улучшенную схему управления, направленную на паркур)
В "валлей оф меемори" мы ищем пропавшего папу Басима. (в том числе добавили новые уровни сложности и улучшенную схему управления, направленную на паркур)
Проходится часа за 3. Концовка ну такая халтурная и ничего на самом деле не объясняет в плане концовки основной игры. Наоборот в конце DLC Басим как раз хочет жить. Так что сюжетно это dlc дно, но за паркур спасибо.
А какое объяснение должно быть в концовке основной игры? Там вроде всё понятно для тех, кто играл в Вальгаллу.
Что там может быть лучше? Лучше зачисти аванпост, убей НПС, найди 5 сундуков, открой все точки синхронизации? Кому сдался сюжет в типичной дрочильни от радужных лягушатников? Я недавно прошёл Одиссею на платину.....и это унылый/однотипный/копипастный пЫздец с мертвым миром.
Сюжет на 3 часа и час доп.активностей. Один маленький город, несколько баз бандитов и одна крепость. И концовка слезливая, типа Батя в детстве бросил меня, но я его нашёл, но он уже с деменцией. Браво, занавес. 100 из 10 оценка. PS. Сарказм
А как сама игра? Скучная или сюжет более менее? А то после AC Unity разрабы вообще не туда ушли.Я и не стал в другие играть.
По поводу КОНОЦВКИ есть вообще вопросы, ибо ГГ так-то реинкарнировал в БАСИМА, ну т.е. ЛОКИ, т.е. ему так-то пофиг должно быть, а тут такое ощущение , что ДЛС должно было начинаться именно что на старте или в середине игры, но тогда пропала (дух) подруга... короче говоря со сценарной точки зрения накосячили и ДЛС не вызывает никаких эмоций. Весь замес не то что с ВНЕЗАПНО найденным батей, а тем что один маленький пацанёнок решил записаться в мстюны и словно он верил, что у него был хоть какой-то шанс, а ГГ так-то нарушил крэдо и убил по сути не винного , да он идиот, да он жаждал мести(а кто-бы нет?), но он поддался эмоциям и грохнул его, хотя там суд должен быть, короче я этим ДЛС больше кринжа ловил , чем проникался -_-
Игровую серию можно разделить на
1)ВСЯ история связанная с Дэзмонтом(тут вся солянка игр Альтаир+Эцио+Конор). Потом +- их замыкает Флаг и Изгой(последний делает это символично).
2)Начинается уже буквально после Изгоя и это Юнити и Синдикат(не густо) , но в каждой из них +- что-то было(как бесячее так и нет, ну вот Синдикат очевидно должна была стать КООП игрой, в итоге играть интересно только сестрой)
3)Тут уже идет опять новая сага Ориджин+Одиссея+Вальхала(+МИРАЖ как Аддон а не прям сама по себе игра) ну и Тени. Из всей этой звёздо-братии , мне больше понравилась Одиссея, персонажи интересней, сюжет интересней, но в 3й ветке уже сложно называть что-то похождениями Ассасинов , а про ДОСТОВЕРНОСТЬ лучше вообще молчать, как-то так.