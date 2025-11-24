Бесплатное дополнение Valley of Memory для AC Mirage оказалось лучшим релизом Ubisoft за последние годы

Мало кто ожидал хорошего качества от дополнения Valley of Memory для Assassin's Creed Mirage, и причина проста — это DLC бесплатное. Тем не менее, Ubisoft на этот раз удивила всех. Дополнение «Долина памяти» поражает своим качеством, в первую очередь за счет исправления одного из самых больших недостатков Mirage, а именно несвязного сюжета. В бесплатном DLC сюжет о поисках пропавшего отца Басима получился вполне логичным и увлекательным.

Впечатляет и реализация нового, достаточно обширного региона Аль-Ула. Дополнение настолько богатое по содержанию, что на его прохождение уйдет примерно 7–10 часов. Кроме того, Ubisoft внесла множество исправлений в Mirage ( в частности, появились новые уровни сложности и улучшенная система управления, с упором на паркур).

Восторг геймеров уже сейчас можно увидеть на YouTube, где многие блогеры выкладывают свои восторженные отзывы касательно Assassin’s Creed Mirage: Valley of Memory. При этом средний пользовательский балл бесплатного DLC на портале Metacritic сейчас составляет 9,4/10 (PS5).

Что же, остается только надеяться, что это только начало пути Ubisoft к возвращению прежней формы. По слухам, выход ремейка Assassin's Creed 4 Black Flag ожидается в ближайшее время (по последним слухам, в первых месяцах 2026 года).