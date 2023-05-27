Благодаря косплей-гайду можно подробно познакомиться с Рошан и Басимом из Assassin's Creed Mirage ©

Несколько дней назад Ubisoft удивила всех нас неожиданным показом первого геймплейного трейлера Assassin's Creed Mirage во время PlayStation Showcase, благодаря чему у нас появилось множество подробностей. В целом, Assassin's Creed Mirage показала, что это будет игра, которая напоминает нам старые игры, такие как трилогия об Эцио Аудиторе, первая игра про Альтаира и прочие, где мы играли за Эдварда Кенуэя, Коннора и других.

Но как раз тогда, когда казалось, что до следующего Ubisoft Forward больше не будет никаких подробностей, французская компания удивила нас, раскрыв новые подробности о Рошане и Басиме из Assassin's Creed Mirage. Благодаря руководству по косплею Assassin's Creed Mirage мы узнали новые интересные подробности о Рошане и Басиме из Assassin's Creed Mirage. Наш главный герой, Басим, вырос вором на улицах Багдада, но после убийства ему пришлось бежать из города, и именно тогда он присоединяется к Скрытым на их знаменитой базе в Аламуте, постигая их таинственные обряды и принципы.

О наряде Басима можно рассказать еще много подробностей, но давайте перейдем к Рошан, нашей наставнице. В рядах Сокрытых Рошан обрела цель и общину. Пройдя путь по карьерной лестнице, она стала наставником и опорой всей организации. "Осторожная и властная, замкнутая натура Рошана скрывала яростную преданность делу. Для нее Скрытые стали семьей, и она не потерпит предательства по отношению к ним или их Креду".

Как наставник Скрытых, Рошан носит бело-красную мантию своего ранга, которая была вдохновлена мантией наставника Эцио Аудиторе. Символ ассасинов на поясе Рошан вдохновлен статуей Амунет, которую игроки могли обнаружить в святилище Монтериджони в Assassin's Creed II.

Assassin's Creed Mirage выйдет 12 октября на платформах Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 и ПК.