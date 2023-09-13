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Assassin's Creed: Mirage 05.10.2023
7.3 415 оценок

Блогер показал читерскую способность в Assassin's Creed: Mirage, которая разочаровала фанатов

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Gutsz
Новости

До выхода ожидаемой Assassin's Creed: Mirage остается уже меньше месяца и поэтому интернет активно пополняется новыми роликами и деталями игрового процесса. Свежие демонстрации игры уже радуют элементами стелса и интересными возможностями в бою, однако без разочарований дело не обошлось. Недавно опубликованный геймплей Assassin's Creed: Mirage от блогера подтвердил наличие в игре весьма читерской способности, за которую разработчиков активно критикуют фанаты уже несколько месяцев.

В коротком ролике, опубликованном пользователем с ником JorRaptor, видно, как главный герой Басим обнаруживает врага на крыше, а затем буквально телепортируется к нему и совершает скрытое убийство. Сразу после этого, он эффектно убивает второго стражника, бросая в него метательный нож. С точки зрения геймплея это выглядит захватывающе и помогает сделать игровой процесс более динамичным, однако это расходится с заявлениями разработчиков, которые обещали "вернуться к истокам серии Assassin's Creed".

Почему Басим может телепортироваться к врагам, поясняли ещё в сюжете Assassin's Creed Valhalla, однако многих пользователей разочаровала эта способность. Игроки в социальных сетях пишут, что подобный навык выбивается из общей атмосферы игры и банально снижает её сложность. В публикациях они призывают разработчиков после релиза игры добавить особую сложность, которая бы полностью отключала телепортацию.

9
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Rey Harley

Это не Асассины, это уже какие то Тени Мордора

28
BaLeFullPlayEr24

не прокачивай данную способность и играй спокойно, я так в Valhalla и Odyssey и делал, и никах диссонансов у меня игра не вызывала

-16
Rey Harley BaLeFullPlayEr24

Она настолько хороша, что сложно будет сдержаться

2
bysaturn BaLeFullPlayEr24

А ещё лучше просто не играть, профит

2
OzyWoozy
радуют элементами стелса и интересными возможностями в бою

не понимаю каким элементам стелса там радуются, выпиливанию сотен несопротивляющихся болванчиков? по роликам неписям как будто вообще наплевать на происходящее,они существуют в своем мире трёх квадратных метров,где они ничего не видят и не слышат,даже тут, на глазах стража убили товарища - не беда, балкон сам себ по периметру не обойдёт,а стражей система еще реснет.

5
MrGrave

Возвращение к корням™

4
Zolq

это что ЕЩЕ ЗА ХРЕЕЕЕНЬ???????!!!!

"вернулись к истокам" называется... да не к тем истокам, клоуны

3
Денис Сиденко

В АС Одиссея тоже была такая способность, только там персонаж копьё бросал

2
malars0
поясняли ещё в сюжете Assassin's Creed Valhalla,

это когда?

1
yar1097

Может, автор имеет ввиду, что у Локи была похожая способность во время сражения с ним в Йотунхейме, а Басим это реинкарнация Локи, поэтому потенциально может её обладать.

0
211186

Я думаю особо ничего не поменяется

1
-zotik-

Он только щас про нее узнал? Ее в первом геймплее показывали, полгода год назад. А так да, весьма странное решение

0
bysaturn

Ну там по крайней мере не было вертикальной телепортации

0
FlowingNekton

Аркадно, но удобно не надо тратить время и залазить самому. А так понятно что в симуляции Анимуса можно читерить как хочешь

-6
bysaturn

Пресс Х то вин

3