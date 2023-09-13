Блогер показал читерскую способность в Assassin's Creed: Mirage, которая разочаровала фанатов

До выхода ожидаемой Assassin's Creed: Mirage остается уже меньше месяца и поэтому интернет активно пополняется новыми роликами и деталями игрового процесса. Свежие демонстрации игры уже радуют элементами стелса и интересными возможностями в бою, однако без разочарований дело не обошлось. Недавно опубликованный геймплей Assassin's Creed: Mirage от блогера подтвердил наличие в игре весьма читерской способности, за которую разработчиков активно критикуют фанаты уже несколько месяцев.
В коротком ролике, опубликованном пользователем с ником JorRaptor, видно, как главный герой Басим обнаруживает врага на крыше, а затем буквально телепортируется к нему и совершает скрытое убийство. Сразу после этого, он эффектно убивает второго стражника, бросая в него метательный нож. С точки зрения геймплея это выглядит захватывающе и помогает сделать игровой процесс более динамичным, однако это расходится с заявлениями разработчиков, которые обещали "вернуться к истокам серии Assassin's Creed".
Почему Басим может телепортироваться к врагам, поясняли ещё в сюжете Assassin's Creed Valhalla, однако многих пользователей разочаровала эта способность. Игроки в социальных сетях пишут, что подобный навык выбивается из общей атмосферы игры и банально снижает её сложность. В публикациях они призывают разработчиков после релиза игры добавить особую сложность, которая бы полностью отключала телепортацию.
Это не Асассины, это уже какие то Тени Мордора
не прокачивай данную способность и играй спокойно, я так в Valhalla и Odyssey и делал, и никах диссонансов у меня игра не вызывала
Она настолько хороша, что сложно будет сдержаться
А ещё лучше просто не играть, профит
не понимаю каким элементам стелса там радуются, выпиливанию сотен несопротивляющихся болванчиков? по роликам неписям как будто вообще наплевать на происходящее,они существуют в своем мире трёх квадратных метров,где они ничего не видят и не слышат,даже тут, на глазах стража убили товарища - не беда, балкон сам себ по периметру не обойдёт,а стражей система еще реснет.
Возвращение к корням™
это что ЕЩЕ ЗА ХРЕЕЕЕНЬ???????!!!!
"вернулись к истокам" называется... да не к тем истокам, клоуны
В АС Одиссея тоже была такая способность, только там персонаж копьё бросал
это когда?
Может, автор имеет ввиду, что у Локи была похожая способность во время сражения с ним в Йотунхейме, а Басим это реинкарнация Локи, поэтому потенциально может её обладать.
Я думаю особо ничего не поменяется
Он только щас про нее узнал? Ее в первом геймплее показывали, полгода год назад. А так да, весьма странное решение
Ну там по крайней мере не было вертикальной телепортации
Аркадно, но удобно не надо тратить время и залазить самому. А так понятно что в симуляции Анимуса можно читерить как хочешь
Пресс Х то вин