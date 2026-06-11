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Assassin's Creed Mirage 05.10.2023
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица
7.3 1 896 оценок

DenuvOwO выпустили гипервизор-взлом для Assassin's Creed: Mirage - кряк от voices38 имеет серьезные проблемы

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Группа DenuvOwO выпустила гипервизор-взлом для Assassin's Creed: Mirage.

Assassin's Creed: Mirage "Crack - Запуск игры без защиты Denuvo через гипервизор"

Ранее для игры уже вышел взлом от voices38, однако получился проблемным: оригинальный кряк от него имеет непроходимые черные экраны в ряде сюжетных моментов и некоторые нерабочие скрипты. Затем взломщик выпустил крякфикс, однако появилась новая серьезная проблема: на большинстве PC, после 30-40 минут игра начинает отжирать всю оперативную память, после чего следует вылет.

voices38 неоднократно писали про эту проблему, но он до сих пор так и не выпустил исправление. Поэтому DenuvOwO решили представить собственное альтернативное решение.

ПК
30
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
Eclair_93

Зачем если нормальный кряк есть?

13
Аристов--Черный

Для "тренировки на кошках" сойдёт, а так-то нах она(и следующая) кому нужна? Хотя, может какой-то мазохист скупой и станет в это бегать?

11
malars0

Вот уж что можно было и не взламывать...

9
Пользователь ВКонтакте

Зачем когда уже взломал воисес // Бобур Васильхонов

5
Пользователь ВКонтакте

Войсес сделал оперативно // Santa Clause

5
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