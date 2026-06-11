DenuvOwO выпустили гипервизор-взлом для Assassin's Creed: Mirage - кряк от voices38 имеет серьезные проблемы

Группа DenuvOwO выпустила гипервизор-взлом для Assassin's Creed: Mirage.

Ранее для игры уже вышел взлом от voices38, однако получился проблемным: оригинальный кряк от него имеет непроходимые черные экраны в ряде сюжетных моментов и некоторые нерабочие скрипты. Затем взломщик выпустил крякфикс, однако появилась новая серьезная проблема: на большинстве PC, после 30-40 минут игра начинает отжирать всю оперативную память, после чего следует вылет.

voices38 неоднократно писали про эту проблему, но он до сих пор так и не выпустил исправление. Поэтому DenuvOwO решили представить собственное альтернативное решение.