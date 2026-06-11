DenuvOwO выпустили гипервизор-взлом для Assassin's Creed: Mirage - кряк от voices38 имеет серьезные проблемы

Группа DenuvOwO выпустила гипервизор-взлом для Assassin's Creed: Mirage.
Ранее для игры уже вышел взлом от voices38, однако получился проблемным: оригинальный кряк от него имеет непроходимые черные экраны в ряде сюжетных моментов и некоторые нерабочие скрипты. Затем взломщик выпустил крякфикс, однако появилась новая серьезная проблема: на большинстве PC, после 30-40 минут игра начинает отжирать всю оперативную память, после чего следует вылет.
voices38 неоднократно писали про эту проблему, но он до сих пор так и не выпустил исправление. Поэтому DenuvOwO решили представить собственное альтернативное решение.
Зачем если нормальный кряк есть?
Для "тренировки на кошках" сойдёт, а так-то нах она(и следующая) кому нужна? Хотя, может какой-то мазохист скупой и станет в это бегать?
Вот уж что можно было и не взламывать...
Зачем когда уже взломал воисес // Бобур Васильхонов
Войсес сделал оперативно // Santa Clause