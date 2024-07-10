Digital Foundry провели тестирование Assassin's Creed Mirage на iPhone 15 Pro и сравнили с консольной версией

Владельцы iPhone 15 Pro и Pro Max получают все больше и больше ААА-игр с консолей именно с целью протестировать всю игровую мощь, которую новейшие устройства Apple могут предложить своим потребителям. Среди различных игр у нас есть Resident Evil Village, Resident Evil 4, Death Stranding и, наконец, Assassin’s Creed Mirage.

Последняя игра в знаменитой франшизе от Ubisoft была анонсирована в сентябре прошлого года во время мероприятия Apple, и она представляет собой «полную версию» оригинальной игры. В тестах, проведенных Digital Foundry, игру сравнивали с консольной версией.

Хотя iPhone 15 Pro может запускать последние игры с приемлемым графическим качеством, в некотором смысле более чем очевидно, что версия Assassin's Creed Mirage для iPhone «способна» к визуальному качеству, не говоря уже о производительности, учитывая, что игра может работать только со скоростью 30 FPS, независимо от настроек.

Согласно анализу Digital Foundry, версия для iPhone имеет более низкое разрешение текстур, что, в свою очередь, еще более заметно на «маленьком» экране мобильного телефона. Эффекты освещения, такие как цветение и объем, также уменьшены или даже отсутствуют в версии для iPhone, как и тени, которые намного хуже, хотя и в порядке.

Другими словами, версия Resident Evil 7 для iPhone по-прежнему остается лучшей по сравнению с другими крупными и тяжелыми играми, в которые можно играть на устройствах Apple.