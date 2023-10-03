Директору по нарративу пришлось "побороться" за то, чтобы Аламут появился в Assassin's Creed Mirage ©

Сара Болье, нарративный директор Assassin's Creed Mirage, в интервью GamesRadar рассказала о том, что ей пришлось бороться за включение в игру крепости Аламут, который является еще одним знаковым местом из истории серии. С Аламутом связана значительная часть истории франшизы, и он впервые станет доступен для любителей игры.

Нарративный директор проекта рассказала, как она активно ратовала за то, чтобы добавить Аламут в игру для давних поклонников франшизы. По словам Болье, у них был "хороший фундамент для создания этой истории", поскольку директор по повествованию AC Valhalla Дэрби Макдевитт "уже заложил некоторые намеки" в сюжет ролевой игры 2020 года.

Я боролся за Аламут, хотя продюсер был не в восторге от этого. Это была возможность отдать дань уважения франшизе. Аламут занимает важное место в истории Assassin's Creed, и я думаю, что сообщество было бы очень огорчено, если бы мы упустили эту возможность".



— Сара Болье

Кроме того, по словам Болье, она поняла, что крепость важна для истории, поскольку Аламут находится сравнительно недалеко от Багдада. Чтобы успокоить некоторых игроков, Болье посчитала нужным объяснить, что AC Mirage создавалась "как самостоятельная история, в которую может играть каждый - даже если он не играл в Valhalla". Разработчики также добавили новые интересные детали для игроков, уже знакомых с Аламутом.

Люди, знакомые с Assassin's Creed, знают, что находится в Аламуте и что это такое, но мы добавили некоторые детали, создали некоторые новые элементы - новые объемы информации об Аламуте - а также переосмыслили некоторую информацию, которую люди уже успели получить об Аламуте".



— Сара Болье

Крепость Аламут была исторической родиной ассасинов в Персии прежде, чем была разрушена монголо-татарами. Легендарное место уже упоминалось ранее в Assassin's Creed: Rogue, Assassin's Creed: Revelations и романе The Secret Crusade, но в AC Mirage она появится впервые, в период строительства.

К тому же арт-директор Жан-Люк Сала рассказал, что разработчикам пришлось полностью перекроить ветку ассасинов, чтобы адаптировать ее к последней сюжетной линии, связанной с Багдадом. Упомянув о богатом наследии франшизы, Сала пояснил, что "целью было сделать Mirage единым целым со всей франшизой".

Напомним, что Assassin's Creed Mirage выйдет 5 октября на PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One и PC.