Assassin's Creed Mirage 05.10.2023
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица
7.3 1 758 оценок

DLC Valley of Memory для Assassin's Creed Mirage получит новые достижения

Эпическое путешествие Басима в Assassin's Creed Mirage еще не закончилось, так как 18 ноября на консолях и ПК состоится релиз дополнения Valley of Memory.

Ubisoft поделилось в соцсетях, что все игроки на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, ПК и Amazon Luna смогут бесплатно получить доступ к этому дополнению. Кроме того, французский издатель сообщил, что в дополнение будут добавлены новые достижения и трофеи.

События Valley of Memory перенесут игроков в IX век, в провинцию Аль-Ула, где Басим займется поисками своего отца, Исхака. Во время этой миссии главный герой Mirage будет раскрывать секреты своего прошлого. Благодаря этому игроки глубже познакомятся с его историей и лучше поймут решения, принимаемые им в ходе кампании. Прохождение «Долины памяти» займет примерно шесть часов и начнется незадолго до завершения сюжетной линии Assassin's Creed Mirage

Black3D

Поскорее бы уже вышло. DLC года как-никак.

