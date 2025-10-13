DLC Valley of Memory для Assassin's Creed Mirage получит новые достижения

Эпическое путешествие Басима в Assassin's Creed Mirage еще не закончилось, так как 18 ноября на консолях и ПК состоится релиз дополнения Valley of Memory.

Ubisoft поделилось в соцсетях, что все игроки на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, ПК и Amazon Luna смогут бесплатно получить доступ к этому дополнению. Кроме того, французский издатель сообщил, что в дополнение будут добавлены новые достижения и трофеи.

События Valley of Memory перенесут игроков в IX век, в провинцию Аль-Ула, где Басим займется поисками своего отца, Исхака. Во время этой миссии главный герой Mirage будет раскрывать секреты своего прошлого. Благодаря этому игроки глубже познакомятся с его историей и лучше поймут решения, принимаемые им в ходе кампании. Прохождение «Долины памяти» займет примерно шесть часов и начнется незадолго до завершения сюжетной линии Assassin's Creed Mirage