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Assassin's Creed: Mirage 05.10.2023
7.1 608 оценок

Для Assassin's Creed: Mirage вышел мод, исправляющий главную проблему всей франшизы

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Gutsz
Новости

Серия Assassin's Creed известна своим невероятным вниманием к деталям архитектуры, паркура и стелса. В каждой части разработчики из Ubisoft стараются улучшить и расширить эти элементы, но постоянно упускают одну небольшую деталь, которая раздражала многих геймеров долгие годы. Благо в Assassin's Creed: Mirage наконец-то удалось избавиться от этой проблемы с помощью пользовательской модификации.

Речь идет о физике ткани. Дело в том, что главным героям во всех Assassin's Creed довольно часто приходится прыгать, и они делают это в самых разных нарядах, которые не совсем естественным образом реагируют из-за ошибок в физической модели одежды. Неестественные колебания или даже визуальные баги были нормой для франшизы, с которой приходилось мириться игрокам, и Assassin's Creed: Mirage не стала в этом плане исключением. Все изменилось благодаря моду от пользователя Kamzik123.

Энтузиасту удалось устранить раздражающую физику тканей в Assassin's Creed: Mirage. Теперь одежда правильно реагирует на приземления, не задирается странным образом и не создает багов в экипировке. В общем, мод делает все, что можно ожидать от правильной физики ткани. Скачать его можно бесплатно прямо с нашего сайта.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
WARWAR556

Как игра то сама?

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rei_nyasha

В вальгале физики ткани вообще не было

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