Для Assassin's Creed: Mirage вышел мод, исправляющий главную проблему всей франшизы

Серия Assassin's Creed известна своим невероятным вниманием к деталям архитектуры, паркура и стелса. В каждой части разработчики из Ubisoft стараются улучшить и расширить эти элементы, но постоянно упускают одну небольшую деталь, которая раздражала многих геймеров долгие годы. Благо в Assassin's Creed: Mirage наконец-то удалось избавиться от этой проблемы с помощью пользовательской модификации.
Речь идет о физике ткани. Дело в том, что главным героям во всех Assassin's Creed довольно часто приходится прыгать, и они делают это в самых разных нарядах, которые не совсем естественным образом реагируют из-за ошибок в физической модели одежды. Неестественные колебания или даже визуальные баги были нормой для франшизы, с которой приходилось мириться игрокам, и Assassin's Creed: Mirage не стала в этом плане исключением. Все изменилось благодаря моду от пользователя Kamzik123.
Энтузиасту удалось устранить раздражающую физику тканей в Assassin's Creed: Mirage. Теперь одежда правильно реагирует на приземления, не задирается странным образом и не создает багов в экипировке. В общем, мод делает все, что можно ожидать от правильной физики ткани. Скачать его можно бесплатно прямо с нашего сайта.
Как игра то сама?
В вальгале физики ткани вообще не было