Для Assassin's Creed: Mirage вышло масштабное бесплатное обновление с новым сюжетным дополнением

Компания Ubisoft выпустила масштабное бесплатное обновление 1.1.0 для Assassin’s Creed: Mirage, главным элементом которого стало сюжетное дополнение "Долина Памяти". Апдейт стал доступен на всех платформах сегодня в 15:00 по Московскому времени. Его размер варьируется в зависимости от системы: для владельцев PS5 он составил 22,6 ГБ, для Xbox Series X/S - 32,39 ГБ, а для игроков на PC - около 28,15 ГБ.

Новое дополнение предлагает более шести часов свежего сюжетного контента. События разворачиваются до финала основной истории Mirage: Басим находит зацепку, указывающую на то, что его пропавший отец, возможно, все еще жив. После разговора со старым другом Дервисом протагонист отправляется в таинственный регион Аль-Ула. Этот регион разделен на две части, каждая из которых предлагает уникальные испытания и отличается по стилистике.

Чтобы начать новое приключение, игрокам необходимо завершить миссию "Глава змеи" из основной кампании. Также можно начать прохождение DLC напрямую из главного меню.

Помимо новых сюжетных заданий, дополнение вводит ряд побочных активностей и большой пакет улучшений игровой механики. Самым большим изменением стало добавление свободного прыжка, позволяющего совершать прыжки и длинные рывки вручную.

Игроки получили возможность переигрывать миссии, выполняя при этом новые испытания и получая награды, включая модификаторы Анимуса, которые автоматически восполняют ресурсы в определенных режимах.

Были добавлены два новых уровня сложности:

Закаленный ассасин - нечто среднее между нормальной и высокой сложностью.

Абсолютный ассасин - самый сложный вариант, созданный для ветеранов серии.

Также был улучшен арсенал Басима. Инструменты теперь можно прокачать до 3-го уровня, что открывает новые эффекты:

Метательные ножи становятся взрывными.

Дымовая бомба получает едкие свойства.

Отравленные дротики пробивают даже самую прочную броню.

Приманка может усыплять противников.

Ловушки приводя стражников в ярость.

Патч также вносит множество правок в боевую систему, паркур, пользовательский интерфейс и общую стабильность игры. Были улучшены анимации, отзывчивость парирования, поведение камеры и исправлены многочисленные визуальные и технические ошибки. С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте игры.