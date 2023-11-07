Для Assassin's Creed Mirage вышло обновление с возможностью отключения хроматической аберрации

Компания Ubisoft выпустила обновление 1.0.5 для игры Assassin's Creed Mirage. Теперь игроки могут отключить хроматическую аберрацию с помощью новой настройки. Кроме того, визуальное оформление игры получило несколько интересных обновлений.
Обновление 1.0.5 устранило различные визуальные проблемы в Assassin's Creed Mirage. Среди них - проблемы с движением, действиями и взаимодействием неигровых персонажей (NPC). Также исправлены проблемы с одеждой на NPC и внесены некоторые улучшения в анимацию, например, движения ног Басима стали более естественными. Кроме того, теперь NPC выглядят лучше, даже если они находятся рядом. И наконец, исправлена проблема с FOV, которая могла возникнуть после кинематографических сцен, если игроки изменяли эту настройку.
В этом патче также появилась возможность включать или выключать фоновую музыку во время призыва к молитве. Кроме того, патч содержит множество исправлений, повышающих стабильность игры, поэтому она должна реже выходить из строя на вашей системе. Кроме того, при изменении частоты обновления теперь будет отображаться правильное значение. Вы можете ознакомиться с полными примечаниями к патчу 1.0.5 для Assassin's Creed Mirage здесь.
Как обычно, Ubisoft Connect и EGS загрузят это обновление при следующем запуске своих клиентов. Как уже было сказано, размер обновления Title Update 1.0.5 на ПК составляет 4 Гбайт.
Цветовые искажения, по народному обычный дефект оптики, теперь по мнению разработчиков Убейсофт, является графической фичей и притом добавляют её, без опции отключения
не , ну если дизайн очень грамотный то такая фича работает это факт , только вот грамотный дизайн есть у десятка игр +-
Фигню написал, как будто это только в Мираже началось, и ранее никто и никогда этот "эффект" не использовал ни в одной игре.
До миража никто не додумался сделать его неотключаемым в настройках
Да мылит изображение, размазывая цвет по всему экрану
Использовали, просто люди выключали эту ненужною, для фотошопа приблуду
не врубаю как можно сделать не отключаемой опцию , которая нехило так мылит картинку ..
в трипл А игре!
Убисофт сказали что делаю читирипл игры
Что такое современная игра? Это когда она выходит 1 октября, а играть в нее надо спустя 6 месяцев.
Нет..
Это когда сначала она должна выйти 1 октября, а потом ее переносят, и только потом, в нее играть надо спустя 6 месяцев.
А когда народная версия то?? ваши ставки господа
год минимум
Есть такие уже
Спасибо, но уже не нужно, модом отключил, прошел, и снес
Где ее найти в настройках?
Калибровка экрана
Спасибо. Потом проверим